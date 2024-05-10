Гинеколог предупредила о рисках в общественных туалетах

Гинеколог Гончарук: почти невозможно заразиться ЗППП в общественном туалете

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-акушер-гинеколог Василиса Гончарук обсудила распространённый страх заразиться ЗППП в общественном туалете и разъяснила насколько эта опасность реальна, и каким образом можно избежать возможной инфекции. По словам специалиста, хотя это мнение широко распространено, оно не отражает действительности.

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"К инфекциям, передающимся половым путём, относят, например, хламидиоз, гонорею, трихомониаз и микоплазмоз. Однако при походе в туалет заразиться ими практически нереально. Дело в том, что данные инфекции передаются непосредственно от больного человека к здоровому. Они плохо выживают в окружающей среде", — объяснила Василиса Гончарук.

Врач-гинеколог подчеркнула, что инфекции, такие как ВИЧ, гепатит B и C, могут передаваться через кровь или половой контакт, но риск заразиться ими в общественном туалете ничтожен. Однако внимание следует обращать на ручки дверей, кнопки унитазов и краны, где могут находиться бактерии, которые передаются фекально-оральным путём — через грязные руки, могут вызвать расстройство кишечника, но нет необходимости волноваться, поскольку мы постоянно находимся в контакте с этими микробами.