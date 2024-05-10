Россия готова выйти на четвертое место по ВВП: смелое заявление эксперта

Эксперт: Россия может обогнать японскую экономику к 2030 году

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия имеет потенциал обогнать японскую экономику по росту ВВП к 2030 году. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов в рамках дней национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает ТАСС.

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По его словам, текущие параметры макропрогноза указывают на возможность России опередить Японию и занять четвертое место в мире по объему экономики.

Белоусов также отметил, что международные организации, в частности Международный валютный фонд, снизили российский ВВП на 200 миллиардов долларов после поручения президента будущему правительству.

Однако, несмотря на эти корректировки, прогнозы показывают, что Россия все равно сможет обогнать Японию к 2030 году.