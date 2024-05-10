17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия эмоционально отреагировала на то, что её назвали дочерью Земфиры*.
Дочь-неформалка певицы Глюкозы разместила в "Инстаграм"** видео, на котором она обыгрывает оговорку журналистки на публичном мероприятии.
Одетая как хиппи девушка показала фрагмент, на котором её назвали дочерью Земфиры*.
"Охрана! Отмена!" — гласит песня, под которую открывала рот наследница артистки.
Ранее певица Глюкоза поздравила дочь с 17-летием.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.