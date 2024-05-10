Дочь певицы Глюкозы возмутилась тем, что её назвали дочерью Земфиры*: "Охрана!"

Дочь Глюкозы перепутали с дочерью Земфиры*

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия эмоционально отреагировала на то, что её назвали дочерью Земфиры*.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Дочь-неформалка певицы Глюкозы разместила в "Инстаграм"** видео, на котором она обыгрывает оговорку журналистки на публичном мероприятии.

Одетая как хиппи девушка показала фрагмент, на котором её назвали дочерью Земфиры*.

"Охрана! Отмена!" — гласит песня, под которую открывала рот наследница артистки.

Ранее певица Глюкоза поздравила дочь с 17-летием.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

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