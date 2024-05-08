Певица Глюкоза поздравила с днём рождения дочь-неформалку: ты стала спокойнее

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, опубликовала трогательный пост в честь дня рождения дочери.
Певица разместила в "Инстаграме"* серию снимков старшей дочери Лидии, которой 8 мая исполнилось 17 лет.
На фото девушка-неформалка запечатлена в необычном образе с бабочками, которые облепляют её лицо.
"Ты стала взрослее, мудрее, спокойнее. Мы такие разные, но я в этом вижу только прекрасное! Самое большое счастье в жизни для родителей — это видеть личность в своем ребёнке!" — написала под фотографиями звезда.
Артистка похвалила наследницу за целеустремлённость и верность своим идеалам.
Ранее певец Григорий Лепс поздравил 14-летнего сына с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.