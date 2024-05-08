Певица Глюкоза поздравила с днём рождения дочь-неформалку: ты стала спокойнее

Певица Глюкоза обратилась к дочери в честь её 17-летия

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, опубликовала трогательный пост в честь дня рождения дочери.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Певица разместила в "Инстаграме"* серию снимков старшей дочери Лидии, которой 8 мая исполнилось 17 лет.

На фото девушка-неформалка запечатлена в необычном образе с бабочками, которые облепляют её лицо.

"Ты стала взрослее, мудрее, спокойнее. Мы такие разные, но я в этом вижу только прекрасное! Самое большое счастье в жизни для родителей — это видеть личность в своем ребёнке!" — написала под фотографиями звезда.

Артистка похвалила наследницу за целеустремлённость и верность своим идеалам.

Ранее певец Григорий Лепс поздравил 14-летнего сына с днём рождения.

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