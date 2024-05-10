Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой, достигший к концу того года рекордных 44%, вопреки прогнозам продолжает увеличиваться, следует из доклада Центробанка России.
"Разрыв цен на первичном и вторичном рынках продолжил увеличиваться и по итогам I квартала 2024 года составил 55%", — цитирует отчёт ТАСС.
Наибольшая величина показателя зафиксирована в Астраханской — 69% — и Московской — 68% — областях, уточняется в документе.
Квадратный метр нового жилья по-прежнему стремительно дорожает. За минувший квартал его цена выросла на 19,4%, а по сравнению с прошлым годом на 31,7% — до 167,6 тысячи рублей. Рост стоимости отмечен во всех регионах РФ, кроме четырёх, включая Москву.
Жильё на вторичном рынке тоже дорожает, хоть и не так споро — на 19% за год, до 108 тысяч ₽/м2.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.