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Недвижимость пошла на разрыв: квартиры в новостройках уже на 55% дороже вторичного жилья

ЦБ доложил о ценовом разрыве 55% между новостройками и вторичкой

1:07
Недвижимость

Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой, достигший к концу того года рекордных 44%, вопреки прогнозам продолжает увеличиваться, следует из доклада Центробанка России.

ЦБ доложил о ценовом разрыве 55% между новостройками и вторичкой
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"Разрыв цен на первичном и вторичном рынках продолжил увеличиваться и по итогам I квартала 2024 года составил 55%", — цитирует отчёт ТАСС.

Наибольшая величина показателя зафиксирована в Астраханской — 69% — и Московской — 68% — областях, уточняется в документе.

Квадратный метр нового жилья по-прежнему стремительно дорожает. За минувший квартал его цена выросла на 19,4%, а по сравнению с прошлым годом на 31,7% — до 167,6 тысячи рублей. Рост стоимости отмечен во всех регионах РФ, кроме четырёх, включая Москву.

Жильё на вторичном рынке тоже дорожает, хоть и не так споро — на 19% за год, до 108 тысяч ₽/м2.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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