Новостройки ушли в отрыв: почему стал огромным разрыв цен между первичной и вторичной недвижимостью

Разница в ценах на новостройки и вторичное жильё превысила 40%, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое Банком России.
"Широкое распространение льготных ипотечных программ привело к существенному росту цен на квартиры в новостройках и разрыву цен между первичным и вторичным рынками жилья (44% в четвертом квартале 2023 года)", — объясняют в ЦБ.
В целом по стране в 2023 году ипотечное кредитование выросло на 62% до 7,8 триллиона рублей — прежде всего, за счёт ипотеки с господдержкой. В то же время доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом среди них снизилась из-за повышения требовательности банков к заёмщикам.
Центробанк, со своей стороны, принимает меры во избежание чрезмерной закредитованности населения — так, с 1 марта будут повышены макропруденциальные надбавки по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки; возможно также ведение макропруденциальных лимитов в ипотеке.
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