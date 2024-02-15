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"Дом.РФ" дал прогноз цен на жильё до 2026 года: ипотека подорожала — рынок стагнирует

Риелторы прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость до 2026 года

1:38
Недвижимость

Рост цен на жильё замедлится, следует из прогноза "Дом.РФ" на 2024-2026 годы, с которым ознакомилась "РБК-Недвижимость" в среду.

Риелторы прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость до 2026 года
Фото: Shutterstock / Fotodom by Elizaveta Galitckaia

Цены на новостройки стабилизируются, их рост не будет обгонять инфляцию, на вторичном рынке возможно даже падение стоимости жилья в 2024-м, в дальнейшем же её рост также останется в пределах инфляции. Таким образом, ценовой разрыв между первичкой и вторичкой должен сократиться, предсказывают аналитики.

Причиной они называют подорожание ипотеки после завершения льготной поддержки государства.

Оно приведёт к значительному снижению ипотечного кредитования — в 2024 году будет выдано не более 1,1-1,4 миллиона кредитов на общую сумму 3,9-5,0 триллиона рублей против двух миллионов в 2023-м. В дальнейшем ипотечный рынок может несколько восстановиться, ожидают специалисты.

На фоне охлаждения спроса сократится и жилищное строительство. По прогнозам "Дом.РФ", запуски новых проектов замедлятся с 49 миллионов кв. м в 2023 году до 39 миллионов кв. м в 2024-м.

"Накопленный запас прочности позволит застройщикам пройти этот период", — успокоил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

С 2025-го рост строительной отрасли возобновится, добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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