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Окружение Королёвой рассказало о реакции артистки на исчезновение из телеэфира

1:44
Шоу-бизнес

На концерте в честь Дня Победы выступление Наташи Королёвой вызвало значительный резонанс.

Окружение Королёвой рассказало о реакции артистки на исчезновение из телеэфира
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Певица выразила свои чувства в трогательном обращении к ветеранам, однако, по непонятным причинам, ее номер был исключен из телевизионного эфира, что стало поводом для обсуждения как среди поклонников, так и в средствах массовой информации.

В день выступления Наташа прибыла в Кремль в приподнятом настроении, активно общаясь за кулисами с коллегами, включая известного певца Александра Маршала. Она исполнила песню из своего репертуара 90-х годов "Только ты не умирай", которая глубоко тронула зрителей. Ее выступление встретили стоячими овациями и восклицаниями "Браво".

Несмотря на теплый прием зрителей, исключение номера из эфира вызвало у Королевой и ее окружения недоумение и разочарование. Певица, известная своим серьезным подходом к каждому выступлению и особенно к мероприятиям национального масштаба, остро переживала этот инцидент.

Наташа Королева пережила много испытаний в последние годы, включая критику и угрозы после событий на Украине, которые усилились с началом СВО.

"Когда на Украине начались "майданы", первую публично линчевали ее! Наташу же на родине фактически сразу внесли в список врагов народа!", — передаёт слова окружения артистки "Московский Комсомолец".

Однако она продолжает нести добро и позитив со сцены, что ощущают и ценят зрители. Этот инцидент на концерте в Кремле еще раз подтвердил, что поддержка публики остается для артиста наивысшей наградой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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