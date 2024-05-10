"Публично линчевали её!": стала известна реакция Наташи Королёвой на исчезновение из праздничного телеэфира 9 мая

Окружение Королёвой рассказало о реакции артистки на исчезновение из телеэфира

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте в честь Дня Победы выступление Наташи Королёвой вызвало значительный резонанс.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Певица выразила свои чувства в трогательном обращении к ветеранам, однако, по непонятным причинам, ее номер был исключен из телевизионного эфира, что стало поводом для обсуждения как среди поклонников, так и в средствах массовой информации.

В день выступления Наташа прибыла в Кремль в приподнятом настроении, активно общаясь за кулисами с коллегами, включая известного певца Александра Маршала. Она исполнила песню из своего репертуара 90-х годов "Только ты не умирай", которая глубоко тронула зрителей. Ее выступление встретили стоячими овациями и восклицаниями "Браво".

Несмотря на теплый прием зрителей, исключение номера из эфира вызвало у Королевой и ее окружения недоумение и разочарование. Певица, известная своим серьезным подходом к каждому выступлению и особенно к мероприятиям национального масштаба, остро переживала этот инцидент.

Наташа Королева пережила много испытаний в последние годы, включая критику и угрозы после событий на Украине, которые усилились с началом СВО.

"Когда на Украине начались "майданы", первую публично линчевали ее! Наташу же на родине фактически сразу внесли в список врагов народа!", — передаёт слова окружения артистки "Московский Комсомолец".

Однако она продолжает нести добро и позитив со сцены, что ощущают и ценят зрители. Этот инцидент на концерте в Кремле еще раз подтвердил, что поддержка публики остается для артиста наивысшей наградой.