На фоне скандала Наташу Королеву вырезали из эфира трансляции праздничного концерта в Кремле, где она исполнила песню "Только ты не умирай" в честь Дня Победы.
Ее трогательное выступление, в котором она вышла с георгиевской лентой, не попало на телевидение, что вызвало вопросы у поклонников. Королева опубликовала в блоге фрагмент вырезанного номера и поздравила подписчиков с праздником, рассказав о подвиге своего деда.
По мнению депутата Виталия Милонова, артистку могли убрать из эфира из-за нежелания озвучить свою позицию по СВО.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.