Наташу Королёву исключили из трансляции концерта в Кремле

Наташу Королёву вырезали из эфира концерта в Кремле на День Победы

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне скандала Наташу Королеву вырезали из эфира трансляции праздничного концерта в Кремле, где она исполнила песню "Только ты не умирай" в честь Дня Победы.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Ее трогательное выступление, в котором она вышла с георгиевской лентой, не попало на телевидение, что вызвало вопросы у поклонников. Королева опубликовала в блоге фрагмент вырезанного номера и поздравила подписчиков с праздником, рассказав о подвиге своего деда.

По мнению депутата Виталия Милонова, артистку могли убрать из эфира из-за нежелания озвучить свою позицию по СВО.