Инициатива руководства РФ о строительстве газового хаба в Турции сомнительна, так как политизирована и не несёт РФ экономической выгоды, считает эксперт Алексей Белогорьев.
Президент Турции Реджеп Эрдоган дал указание запустить работу по газовому хабу в Турции, который предложил создать президент РФ Владимир Путин.
"Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проведут работу и представят её на рассмотрение, и тогда мы предпримем действия. Здесь нельзя ждать", — сказал он журналистам в традиционном общении в самолёте, возвращаясь из Казахстана.
"Неизменное доверие к Турции также порадовало нас", — подчеркнул Эрдоган.
Как сказал Pravda.Ru заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, частичное восстановление поставок в Европу было бы большим подспорьем для российской газовой отрасли, так как они наиболее маржинальны и приносят основную прибыль "Газпрому".
"Они намного рентабельнее, чем поставки на внутренний рынок, либо в Китай”, — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что для увеличения поставок в Европу через Турцию надо строить новую трубу, так как у "Балканского потока", который является продолжением одной из ниток "Турецкого потока", проектная мощность всего около 47 млн куб. м. в сутки. или 72 млрд куб. м в год, а основными получателями являются Венгрия и Сербия.
Алексей Белогорьев считает, что новые мощности надо строить по территории Болгарии и Венгрии, либо Болгарии, Румынии и Венгрии и нужны:
И всё это находится под вопросом так как:
Эксперт не видит никаких перспектив в заинтересованности стран ЕС в такого рода проектах, потому что основные проблемы им надо решать в ближайшие три зимы, а к 2025 году ожидается резкий прирост мощностей СПГ в мире, поэтому, "скорее всего, ситуация станет намного легче.”
Единственный вариант, который видит Алексей Белогорьев, — это экспорт газа по "серой" схеме: заявляя, что это азербайджанский газ, транспортировать российский.
"Турция может стать, при определённых условиях, "серым" реэкспортёром российского газа. То есть, она будет формально транспортировать по тому же "Балканскому потоку" какой-нибудь регазифицированный СПГ или азербайджанский газ, но в реальности это будет российский газ”, — сказал эксперт.
Это привлекательно для Турции, но это не те объёмы, которые выгодны РФ, уточнил он.
По мнению Алексея Белогорьева, РФ стоит подумать, например, о том, чтобы возродить работу ветки "Ямал-Европа" — газопровода через Белоруссию и Польшу, по которому Европа не запрещала поставки газа или украинской ветки от станции Суджа.
"Там (Суджа) прокачка все последние месяцы держится в районе 40-44 млн куб. м. в сутки, включая поставки в Молдавию. Можно её увеличить, даже по контракту 2019 года, минимум, на 35 миллионов. А с точки зрения пропускной способности украинской ГТС, можно и на 120 миллионов увеличить”, — подчеркнул Алексей Белогорьев.
По его словам, политические мотивы инициативы Путина понятны в Европе, поэтому сомнительно, чтобы "в текущих условиях кто-либо в ЕС поддержал строительство подобной инфраструктуры”.
Владимир Путин в четверг в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступил с предложением экспортировать больше газа через Турцию и сделать страну региональным центром поставок российского газа в европейские страны. Президент РФ сказал, что предлагаемый центр привлекателен, поскольку он даст обеим странам больше возможностей для установления цен.
"Мы можем спокойно регулировать цены на нормальном рыночном уровне без какого-либо политического подтекста", — сказал Путин.
Если предположить, что политический подтекст есть, то это, конечно, сохранение во власти "надёжного партнёра" Реджепа Эрдогана, который в следующем году должен переизбираться на президентский пост, как и его партия — в парламент. Пока их рейтинги едва достигают 30%. Все соперники — намного прозападнее с непредсказуемыми действиями по чувствительному для РФ спектру проблем.
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