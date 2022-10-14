Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Эксперт Белогорьев: России не выгоден турецкий газовый хаб

Экономика » Сырье » Газ

Инициатива руководства РФ о строительстве газового хаба в Турции сомнительна, так как политизирована и не несёт РФ экономической выгоды, считает эксперт Алексей Белогорьев.

Эксперт Белогорьев: России не выгоден турецкий газовый хаб

Эрдоган ухватился за идею газового хаба в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган дал указание запустить работу по газовому хабу в Турции, который предложил создать президент РФ Владимир Путин.

"Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проведут работу и представят её на рассмотрение, и тогда мы предпримем действия. Здесь нельзя ждать", — сказал он журналистам в традиционном общении в самолёте, возвращаясь из Казахстана.

"Неизменное доверие к Турции также порадовало нас", — подчеркнул Эрдоган.

Поставки газа в Европу — наиболее рентабельные

Как сказал Pravda.Ru заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, частичное восстановление поставок в Европу было бы большим подспорьем для российской газовой отрасли, так как они наиболее маржинальны и приносят основную прибыль "Газпрому".

"Они намного рентабельнее, чем поставки на внутренний рынок, либо в Китай”, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для увеличения поставок в Европу через Турцию надо строить новую трубу, так как у "Балканского потока", который является продолжением одной из ниток "Турецкого потока", проектная мощность всего около 47 млн куб. м. в сутки. или 72 млрд куб. м в год, а основными получателями являются Венгрия и Сербия.

Алексей Белогорьев считает, что новые мощности надо строить по территории Болгарии и Венгрии, либо Болгарии, Румынии и Венгрии и нужны:

  • разрешение на это от Еврокомиссии,
  • запросы от этих стран на долгосрочные поставки.

Новые мощности не нужны Европе

И всё это находится под вопросом так как:

  1. Страны ЕС официально объявили, что к 2027 году хотят прекратить импорт российского газа в любом виде. Многие это сделают не позже 2025 года. Теоретически, построена новая ветка будет не раньше 2025 года, но тогда "новые мощности, скорее всего, будут уже не востребованы на рынках”.
  2. Газ нужен не на Балканах, а в Германии, в Северо-Западной Европе, отчасти в Австрии и в Италии, а это не те рынки, которые непосредственно соприкасаются с Турцией. При этом, перенаправление потоков во внутренней газотранспортной инфраструктуре ЕС ограничено и будет сопровождаться ростом издержек из-за увеличения расстояния доставки газа.

Эксперт не видит никаких перспектив в заинтересованности стран ЕС в такого рода проектах, потому что основные проблемы им надо решать в ближайшие три зимы, а к 2025 году ожидается резкий прирост мощностей СПГ в мире, поэтому, "скорее всего, ситуация станет намного легче.”

Турция выгодно будет гнать газ по "серым" схемам

Единственный вариант, который видит Алексей Белогорьев, — это экспорт газа по "серой" схеме: заявляя, что это азербайджанский газ, транспортировать российский.

"Турция может стать, при определённых условиях, "серым" реэкспортёром российского газа. То есть, она будет формально транспортировать по тому же "Балканскому потоку" какой-нибудь регазифицированный СПГ или азербайджанский газ, но в реальности это будет российский газ”, — сказал эксперт.

Это привлекательно для Турции, но это не те объёмы, которые выгодны РФ, уточнил он.

Политические мотивы Москвы в Европе прекрасно понимают

По мнению Алексея Белогорьева, РФ стоит подумать, например, о том, чтобы возродить работу ветки "Ямал-Европа" — газопровода через Белоруссию и Польшу, по которому Европа не запрещала поставки газа или украинской ветки от станции Суджа.

"Там (Суджа) прокачка все последние месяцы держится в районе 40-44 млн куб. м. в сутки, включая поставки в Молдавию. Можно её увеличить, даже по контракту 2019 года, минимум, на 35 миллионов. А с точки зрения пропускной способности украинской ГТС, можно и на 120 миллионов увеличить”, — подчеркнул Алексей Белогорьев.

По его словам, политические мотивы инициативы Путина понятны в Европе, поэтому сомнительно, чтобы "в текущих условиях кто-либо в ЕС поддержал строительство подобной инфраструктуры”.

Эрдогана надо сохранить во власти

Владимир Путин в четверг в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступил с предложением экспортировать больше газа через Турцию и сделать страну региональным центром поставок российского газа в европейские страны. Президент РФ сказал, что предлагаемый центр привлекателен, поскольку он даст обеим странам больше возможностей для установления цен.

"Мы можем спокойно регулировать цены на нормальном рыночном уровне без какого-либо политического подтекста", — сказал Путин.

Если предположить, что политический подтекст есть, то это, конечно, сохранение во власти "надёжного партнёра" Реджепа Эрдогана, который в следующем году должен переизбираться на президентский пост, как и его партия — в парламент. Пока их рейтинги едва достигают 30%. Все соперники — намного прозападнее с непредсказуемыми действиями по чувствительному для РФ спектру проблем.

Читайте по теме: Пилько: "Россия хочет продавать газ в ЕС и рассчитывает на Турцию"

Танкаев: РФ создаст газовый хаб в Турции, если у ЕС останутся деньги на топливо

Анкара — ласковый телёнок с ятаганом за спиной

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эрдоган: Крым пора отдать Турции. Геворгян раскрыла планы Анкары
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ турция газпром реджеп эрдоган турецкий поток владимир путин
Новости
ЕС собирается поставить шестой пакет военной помощи Киеву на 6 млн евро
Путин объяснил, почему объявил частичную мобилизацию
Путин: все мобилизованные граждане проходят подготовку в три этапа
Россия не пытается уничтожить Украину, заявил Путин
Путин напомнил, что Россия всегда открыта для переговоров
Figaro: Париж передаст Киеву ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200
Историк Кикнадзе: Россия формирует новую антифашистскую коалицию
Псковский губернатор Ведерников о призыве: нельзя выгребать всех с предприятия
Экс-чиновник мэру Киева: Виталий, не спеши с обещаниями - всё равно не выполнишь
США и Германия начнут поставлять Киеву NASAMS и IRIS-T в октябре
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Мир. Новости мира
11 ядерных бомбардировщиков ВКС РФ переброшены к границе с НАТО
Ольга Лебедева Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера Ольга Лебедева Сергей Лебедев На войне не только убивают врагов, но и охотятся за произведениями искусства Сергей Лебедев Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова
Силовые структуры
Пушилин: в освобождении ДНР наступает переломный момент
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Харькове и Харьковской области
Коц объяснил обстановку в Запорожье: "Всё случится скоро"
Силовые структуры
Коц объяснил обстановку в Запорожье: "Всё случится скоро"
Последние материалы
Россия не пытается уничтожить Украину, заявил Путин
Путин напомнил, что Россия всегда открыта для переговоров
Эксперт Белогорьев: России не выгоден турецкий газовый хаб
Figaro: Париж передаст Киеву ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200
Историк Кикнадзе: Россия формирует новую антифашистскую коалицию
Псковский губернатор Ведерников о призыве: нельзя выгребать всех с предприятия
Экс-чиновник мэру Киева: Виталий, не спеши с обещаниями - всё равно не выполнишь
США и Германия начнут поставлять Киеву NASAMS и IRIS-T в октябре
Стилист: полным женщинам нужно отказаться от джинсов с низкой посадкой
Донецк, Александровка и Зайцево попали под обстрел ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников