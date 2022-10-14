Эксперт Белогорьев: России не выгоден турецкий газовый хаб

Инициатива руководства РФ о строительстве газового хаба в Турции сомнительна, так как политизирована и не несёт РФ экономической выгоды, считает эксперт Алексей Белогорьев.

Эрдоган ухватился за идею газового хаба в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган дал указание запустить работу по газовому хабу в Турции, который предложил создать президент РФ Владимир Путин.

"Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проведут работу и представят её на рассмотрение, и тогда мы предпримем действия. Здесь нельзя ждать", — сказал он журналистам в традиционном общении в самолёте, возвращаясь из Казахстана. "Неизменное доверие к Турции также порадовало нас", — подчеркнул Эрдоган.

Поставки газа в Европу — наиболее рентабельные

Как сказал Pravda.Ru заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, частичное восстановление поставок в Европу было бы большим подспорьем для российской газовой отрасли, так как они наиболее маржинальны и приносят основную прибыль "Газпрому".

"Они намного рентабельнее, чем поставки на внутренний рынок, либо в Китай”, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для увеличения поставок в Европу через Турцию надо строить новую трубу, так как у "Балканского потока", который является продолжением одной из ниток "Турецкого потока", проектная мощность всего около 47 млн куб. м. в сутки. или 72 млрд куб. м в год, а основными получателями являются Венгрия и Сербия.

Алексей Белогорьев считает, что новые мощности надо строить по территории Болгарии и Венгрии, либо Болгарии, Румынии и Венгрии и нужны:

разрешение на это от Еврокомиссии,

запросы от этих стран на долгосрочные поставки.

Новые мощности не нужны Европе

И всё это находится под вопросом так как:

Страны ЕС официально объявили, что к 2027 году хотят прекратить импорт российского газа в любом виде. Многие это сделают не позже 2025 года. Теоретически, построена новая ветка будет не раньше 2025 года, но тогда "новые мощности, скорее всего, будут уже не востребованы на рынках”. Газ нужен не на Балканах, а в Германии, в Северо-Западной Европе, отчасти в Австрии и в Италии, а это не те рынки, которые непосредственно соприкасаются с Турцией. При этом, перенаправление потоков во внутренней газотранспортной инфраструктуре ЕС ограничено и будет сопровождаться ростом издержек из-за увеличения расстояния доставки газа.

Эксперт не видит никаких перспектив в заинтересованности стран ЕС в такого рода проектах, потому что основные проблемы им надо решать в ближайшие три зимы, а к 2025 году ожидается резкий прирост мощностей СПГ в мире, поэтому, "скорее всего, ситуация станет намного легче.”

Турция выгодно будет гнать газ по "серым" схемам

Единственный вариант, который видит Алексей Белогорьев, — это экспорт газа по "серой" схеме: заявляя, что это азербайджанский газ, транспортировать российский.

"Турция может стать, при определённых условиях, "серым" реэкспортёром российского газа. То есть, она будет формально транспортировать по тому же "Балканскому потоку" какой-нибудь регазифицированный СПГ или азербайджанский газ, но в реальности это будет российский газ”, — сказал эксперт.

Это привлекательно для Турции, но это не те объёмы, которые выгодны РФ, уточнил он.

Политические мотивы Москвы в Европе прекрасно понимают

По мнению Алексея Белогорьева, РФ стоит подумать, например, о том, чтобы возродить работу ветки "Ямал-Европа" — газопровода через Белоруссию и Польшу, по которому Европа не запрещала поставки газа или украинской ветки от станции Суджа.

"Там (Суджа) прокачка все последние месяцы держится в районе 40-44 млн куб. м. в сутки, включая поставки в Молдавию. Можно её увеличить, даже по контракту 2019 года, минимум, на 35 миллионов. А с точки зрения пропускной способности украинской ГТС, можно и на 120 миллионов увеличить”, — подчеркнул Алексей Белогорьев.

По его словам, политические мотивы инициативы Путина понятны в Европе, поэтому сомнительно, чтобы "в текущих условиях кто-либо в ЕС поддержал строительство подобной инфраструктуры”.

Эрдогана надо сохранить во власти

Владимир Путин в четверг в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступил с предложением экспортировать больше газа через Турцию и сделать страну региональным центром поставок российского газа в европейские страны. Президент РФ сказал, что предлагаемый центр привлекателен, поскольку он даст обеим странам больше возможностей для установления цен.

"Мы можем спокойно регулировать цены на нормальном рыночном уровне без какого-либо политического подтекста", — сказал Путин.

Если предположить, что политический подтекст есть, то это, конечно, сохранение во власти "надёжного партнёра" Реджепа Эрдогана, который в следующем году должен переизбираться на президентский пост, как и его партия — в парламент. Пока их рейтинги едва достигают 30%. Все соперники — намного прозападнее с непредсказуемыми действиями по чувствительному для РФ спектру проблем.

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