Танкаев: РФ создаст газовый хаб в Турции, если у ЕС останутся деньги на топливо

Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев в разговоре с Pravda.Ru заявил, что российский лидер Владимир Путин выступил за перемещение утраченного объёма транзита по "Северным потокам" в Турцию, поскольку захотел продемонстрировать готовность Москвы не разрывать отношения с Европой.

"Предложение президента осуществимо, однако сначала нужно гарантировать приём газа, а потом уже можно обсуждать развитие "Турецкого потока". Путин продемонстрировал намерение продолжать договариваться с ЕС, если он образумится. Сейчас ситуация крайне неопределённая. Никто не знает, будут ли в Европе покупать газ, хватит ли на это у Запада денег", — сказал специалист.

По его мнению, ситуация может измениться зимой. В это время из-за безработицы, дефицита ресурсов и продуктов в странах ЕС начнётся "социальный взрыв", предположил эксперт.

"Тогда будет понятно, кто возглавит Европу, когда чиновники отменят антироссийские санкции. Произойдёт очень серьёзная переделка всего политического расклада", — заключил собеседник издания.

Ранее Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для отправки голубого топлива на Запад.

"Утраченный объём транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Чёрного моря", — подчеркнул руководитель России.