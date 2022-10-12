Путин предложил сделать Турцию основным хабом для поставок газа в Европу

Президент России Владимир Путин предложил переместить утраченный объём транзита по "Северным потокам" в Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для поставок голубого топлива в Европу.

"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря…, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал Путин.

Он отметил, что это решение экономически целесообразно. Кроме того, Турция будет обеспечивать безопасность транзита голубого топлива в Европу.

Заявление прозвучало на форуме "Российская энергетическая неделя".