Президент России Владимир Путин предложил переместить утраченный объём транзита по "Северным потокам" в Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для поставок голубого топлива в Европу.
"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря…, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал Путин.
Он отметил, что это решение экономически целесообразно. Кроме того, Турция будет обеспечивать безопасность транзита голубого топлива в Европу.
Заявление прозвучало на форуме "Российская энергетическая неделя".
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