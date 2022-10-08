Анкара – ласковый телёнок с ятаганом за спиной

Турция намерена активизировать сотрудничество с Китаем: Срединный коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), проходящий через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, может стать основной веткой Нового Шёлкового пути и соединить КНР с Европой.

Анкара и Пекин начали обсуждать возможности совместной работы в рамках китайской программы "Один пояс, один путь" во время Третьего Китайско-турецкого коммуникационного форума, состоявшегося 26 сентября. По сути, это мероприятие стало продолжением обсуждения договорённостей об увеличении двусторонней торговли и инвестиций, достигнутых несколькими днями ранее лидерами Китая и Турции на полях ШОС.

По словам Чэнь Вейхуа, временного поверенного в делах посольства Китая в Турции, "географическое преимущество Анкары в соединении Евразии должно проявиться в полной мере и облегчить поток продукции из таких секторов, как цифровая экономика, новая энергетика и высокие технологии".

Проще говоря, когда логистические механизмы заработают, транзит китайских товаров и, вероятно, энергоресурсов в Европу вырастет в разы.

Анкара снова "кидает" контрагентов

Такое сотрудничество — в этом можно даже не сомневаться — очень не понравится США, ведь Турция, их союзник по НАТО, будет помогать главному противнику Америки — Китаю.

Впрочем, недовольство Вашингтона — это его личное дело. Важно другое. Для Москвы "звоночек" тоже "прозвенел":

торговый коридор планируется пустить в обход России.

Пекину этот вариант интересен на случай "непредвиденных осложнений" с нашей страной.

Турция пытается укрепить свои позиции в среднеазиатском регионе.

Анкара — как ласковый телок

… сосёт Америку

После присоединения Новороссии к России Турция вдруг резко вспомнила, что она — член НАТО и активизировала контакты с США.

В Стамбул прилетал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который провёл переговоры с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Они поговорили на "объединяющие" темы:

двусторонние турецко-американские отношения, в том числе ситуацию с F-16,

дела на Украине (которые обе стороны признали "угрожающими глобальной безопасности"),

сложности вступления Финляндии и Швеции в НАТО,

процессы в Эгейском море и на Южном Кавказе.

В ходе беседы "союзники" подчеркнули ключевую роль Турции в Североатлантическом альянсе, а также необходимость согласованно действовать против общих угроз. Калын, к слову, заверил американца, что его страна

"не признаёт присоединение к России Крыма и четырёх регионов Новороссии",

продолжит поставлять Киеву оружие, и уже "добавила" к беспилотникам военный корабль, да и вообще, "военно-техническое сотрудничество двух государств идёт полным ходом".

Напомню, что 3 октября на судостроительной верфи RMK Marine в Стамбуле был спущен на воду первый украинский корвет типа Ada, получивший название "Гетман Иван Мазепа".

… сосёт Россию

Одновременно Турция просит Россию отсрочить часть платежей за природный газ, ведь ей надо смягчить экономический ущерб от скачка цен на энергоносители:

сильная зависимость от импорта энергоресурсов усилила давление на её валюту и бюджет — турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару в 2022 году, а торговый дефицит страны более чем удвоился в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $11,2 млрд.

С учётом того, что, даже по официальным данным, инфляция в сентябре превысила 83%, достигнув 24-летнего максимума, отсрочка платежей за газ является существенным подспорьем Эрдогану для стабилизации турецкой экономики.

Ввиду сложного для нас положения на рынке энергоносителей, можно не сомневаться, что Россия пойдёт навстречу просьбам турецкого руководства, особенно если турецкая сторона будет оплачивать 25% газового импорта в рублях, а не в долларах.

Турция под маской дружбы продолжает выкручивать нам руки, одновременно интригуя против нас и с США, и с Китаем.

Зачем в этой игре нужен Китай

Выстраивание отношений с Пекином важно для Анкары потому, что

это заставит США быть более внимательным к турецким требованиям, дабы не подтолкнуть турок в сторону стратегического партнёрства с Китаем;

это позволит расширять сферу турецкого влияния в Средней Азии;

это поможет Анкаре без оглядки на Москву осваивать постсоветское пространство, чтобы выкачать выкачать максимум ресурсов.

В случае конфликта США-КНР Турция попытается отойти в сторону и занять выжидательную позицию (проверено Россией многократно).

В чём профит

Неучастие в глобальном конфликте даёт туркам возможность, укрепившись, попытаться стать одним из глобальных игроков.

Иллюзий быть не может

При любом раскладе внешнеполитический вектор Турции будет объективно направлен против России.

Аналитики сходятся во мнении, что сегодня Москва за собственный счёт выращивает нового врага, как это уже было сделано с Украиной. Вот только "отдача", вероятно, будет сильнее, ведь в Незалежной население, по крайней мере большая его половина, — часть разделённого русского народа, тогда как турки враждебны нам исторически, где ненависть к русским прививается уже в школе. Турецкие учебники подробно рассказывают о "многоэтапной русской экспансии против миролюбивой Турции", взращивая в подрастающих поколения мысль о необходимости "отплатить извечному врагу за века горя и унижения".