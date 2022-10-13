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Пилько: "Россия хочет продавать газ в ЕС и рассчитывает на Турцию"

Экономика

Россия всё равно хочет продавать газ в Европу и теперь рассчитывает на Турцию в качестве газового хаба, при этом Анкара может завязать на себя все потоки трубопроводного газа, предназначенного на экспорт в Евросоюз, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Пилько: "Россия хочет продавать газ в ЕС и рассчитывает на Турцию"

Пилько отмечает, что у проекта есть все шансы на успех, поскольку Турция — более суверенная держава, чем Германия, и не поддастся на давление США. Правда, захочет ли Евросоюз получать российский газ через Турцию — большой вопрос, поскольку у Брюсселя непростые отношения с Анкарой, и ему вряд ли придётся по душе, чтобы Анкара получила такой существенный рычаг влияния. Не стоит ещё исключать и американский фактор.

"На Турцию, может, давить Вашингтон не сможет, но вот Европу сможет убедить отказаться от сотрудничества с Анкарой. Хотя тут всё зависит от того, что будет с Европой этой зимой. В условиях социально-экономического кризиса (зависит от его остроты) американцев могут попросить угомониться.

Так что проект превращения Турции в газовый хаб — интересный, но не без сложностей. Однако, главное, что должна сделать Москва до его реализации — учесть собственные интересы. В случае с Германией это получилось не очень. Важно, чтобы с Турцией было по-другому", — пишет Пилько.

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Автор: Ирина Гусакова
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