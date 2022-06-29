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20 идей по развитию России
Автор Людмила Черткова

Байден не сдержал обещание: доллар по 50 рублей вместо 200

Экономика

Президент США Джо Байден обещал России доллар по 200 рублей, но обещание своё не выполнил. Курс ЦБ РФ на 29 июня: доллар — 52,96; евро — 55,88 рубля.

Байден не сдержал обещание: доллар по 50 рублей вместо 200

Прогнило что-то в "датском королевстве"…

Удивительные дела происходят в нашем бренном мире: Россия — рекордсмен мира по количеству введённых против неё санкций, а цены на топливо галопируют почему-то в США. Ассортимент ограничительных мер настолько широк и разнообразен, что Россия давно уже должна была развалиться на мелкие кусочки и расползтись по норам, тихо скуля (по крайней мере, западные мечтатели именно так себе это представляли, даже план "деколонизации РФ", нимало не стыдясь, опубликовали), а вместо этого европейских обывателей уговаривают "потерпеть ещё немного", чтобы Путин наконец-то ощутил весь наносимый ему ущерб. Но президент России Владимир Путин продолжает гнуть свою линию, отстаивая национальные интересы, вот ведь тиран бесчувственный!

В это же самое время мировой лидер химической промышленности, немецкий концерн BASF, предупреждает о грядущей остановке производства, потому что оно стало нерентабельным из-за текущих цен на газ. А это, на минуточку, более 200 заводов.

Как только не изгаляется теперь коллективный Запад, чтобы выкрутиться из ловушки, в которую сам себя загнал, пытаясь сделать из России "мирового изгоя". Придумали даже ограничить потолок цен на энергоресурсы, то есть это они собираются диктовать нам цену на наш газ. Россия в ответ лишь пожимает плечами: а с чего вы взяли, что мы на это согласимся? Прошли те времена, когда любое, сквозь зубы данное распоряжение с Запада исполнялось бегом.

Так это теперь не работает

Между тем Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. И Китай не упустил случая в очередной раз потроллить "Большую семёрку", напомнив, что население G7 (777 млн человек) — это лишь "небольшая часть мирового сообщества". Для сравнения, население стран БРИКС составляет более 3,2 млрд человек. Наглядно и очевидно, кто тут на самом деле "мировое сообщество".

А российский рубль ведёт себя и вовсе неприлично, вместо обещанных Байденом двухсот за доллар возвращаясь к изрядно подзабытым историческим минимумам. Впрочем, эксперты-экономисты считают, что рубль в настоящее время переукреплён, и "оптимальным коридором" был бы курс в 61-65 рублей за доллар.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, почему так происходит с курсами доллара и евро. По его мнению, российская национальная валюта укрепляется потому, что обеспечена реальными ресурсами и товарами, без которых невозможно жить в современном мире. В то время как западные страны привыкли жить в долг, некоторые цифры спикер ГД привёл в качестве примера:

  • Греция — 185,4 % к ВВП;
  • Италия — 150,56 % к ВВП;
  • Португалия — 121,64 % к ВВП;
  • Испания — 116,38 % к ВВП;
  • Франция — 112,58 % к ВВП.

И если семь лет назад Евросоюз помог Греции выбраться из дефолта, то сейчас ситуация изменилась: у каждого члена ЕС свои проблемы. Да и дядюшка Сэм не спешит на помощь, потому что США выгодно ослабление конкурентной доллару еврозоны. Более того, пользуясь случаем, Америка навязывает Европе свои, более дорогие по сравнению с российскими, ресурсы.

"Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", — резюмировал Володин.

Для полноты понимания следует отметить, что вредная привычка жить не по средствам и козни англосаксов — далеко не единственные причины вероятного кризиса в Европе. Одна только "бесконечная поддержка" Украины весьма недёшево обходится коллективному Западу. Да и Россия начала, наконец, внятно втолковывать своим непонятливым европейским соседям, что русофобия — это дорого. Очень дорого, непомерно дорого.

Так что Европе стоит прийти уже в чувство и унять свои непомерные амбиции и аппетиты: кормить её "на халяву" Россия больше не намерена. Иначе Евросоюз ждёт распад. Кому тогда вообще будет нужен этот евро?

P.S. К моменту публикации материала курс доллара расчётами "завтра" снизился до 50,24 рубля. Курс евро упал до 52,95 рубля. Так и живём, под санкциями-то...

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Редактор: Ольга Алексеева
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