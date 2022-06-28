WSJ: из-за дефицита российского газа BASF может закрыть 200 заводов в Германии

Руководство немецкого химического концерна BASF предупредило, что готовится закрыть комплекс в Людвигсхафене из-за санкции на российский газ.

Ограничения на покупку углеводородов из России привело к резкому росту стоимости газа в Европе, а потому деятельность комплекса, куда входит 200 заводов, стала нерентабельной. В концерне признают, что даже недолгий перерыв в работе пронесёт большой экономический ущерб компании, пишет издание The Wall Street Journal.

По словам представителя BASF, заводам жизненно необходима хотя бы половина того газа, который закупался в России до февраля 2022 года. В том, что такой уровень удастся сохранить, в настоящее время нет никакой уверенности.

Ранее министр энергетики Германии Роберт Хабек призвал отказаться от "зелёной" повестки и вновь запустить угольные электростанции. Если этого не сделать, страна не сможет накопить достаточно газа в хранилищах, чтобы подготовиться к грядущей зиме.