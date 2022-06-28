Нашего полку прибыло: Иран и Аргентина вступают в БРИКС

После саммита БРИКС 23 июня, Иран и Аргентина подали заявки на вступление в организацию. Обе страны давно созрели для ухода от англосаксонского диктата и являются давними партнёрами стран БРИКС.

Кандидаты в БРИКС готовы строить альтернативный мир

БРИКС давно институализирована и набирает мощь как в политическом, так и в экономическом отношении.

В формате видеоконференции в 14 саммите БРИКС участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин, как хозяин саммита, задал тон встрече: "Кризис на Украине — тревожный сигнал для всего мира", — сказал он, имея в виду поведение Запада, который, "злоупотребляет санкциями", чтобы сохранять свою "гегемонию".

Владимир Путин заявил на встрече, что санкции будут обойдены благодаря крепнущему сотрудничеству стран БРИКС.

То есть, вступая в блок, страны, как минимум, не должны разделять западный нарратив об "агрессорах" в виде РФ и Китая, и таких кандидатов много.

Санкции против России не поддерживает ни одна страна Латинской Америки, ни одна страна Африки. В Азии это только Япония, Южная Корея и Тайвань.

БРИКС опасен для Запада тем, что характеризуется активной работой на горизонтальном уровне на самом "низу", что способствует установлению доверия между странами.

На Иране тренировались обходить санкции

В отношении Ирана всё понятно — страна из "оси зла" давно под санкциями из-за своей ядерной программы и наработала пути их обхода через Китай.

Иран продаёт туда свой главный экспортный товар — нефть, но выручку не забирает, а оставляет в юанях в банке. За счёт этих средств создаётся юаневый пул, который используется для оплаты импорта из Китая. Это, кстати, выход и для российских компаний, попавших под санкции.

На основе прогнозов Минсельхоза, Минэнерго и Минпромторга можно говорить, что Иран вписывается в концепцию развития транспортного коридора север-юг из РФ в Индию. Сейчас идёт работа по подключению Ирана к российской СПФС (российского аналога SWIFT — передачи финансовых сообщений).

К Ирану будут присоединяться и другие сильные страны Азии, которые усвоили урок, что все, кто выступает против западной модели глобализации, больше не смогут пользоваться её благами. Страны Персидского Залива, Юго-Восточной Азии заинтересованы в том, чтобы не оказаться в такой ситуации.

В Аргентине сложился консенсус по вопросу ухода от "помощи" Запада

В Аргентине у власти находится правительство Альберто Фернандеса. Это киршнерист, что определяет отказ от неолиберализма со ставкой на сильное государство. После закабаления МВФ страна никак не может рассчитаться с долгами. Буэнос-Айрес провел их реструктуризацию, но вылезать из долговой ямы можно, только опираясь на Китай и его кредиты.

Интересно, что сотрудничество с Китаем продолжалось и при нахождении у власти Маурисио Макри — человека из противоположного политического крыла. На китайские инвестиции была проведена реконструкция железной дороги Бельграно-Каргас, предприятий горнодобывающей промышленности, "зелёной" энергетики.

Макри и с Россией подписал несколько соглашений, в том числе, о совместной разведке и добыче урана. То есть, в Аргентине сложился консенсус разных политических сил о необходимости уходить от завязок на США и на западные кредиты.

Аргентина обещает стабильное обеспечение сельхозпродуктами и мясом для всех стран БРИКС. Бразилия сначала возражала против вступления Аргентины, вероятно, опасаясь конкурента, но недавно сняла ограничения.

Для России опора на двух гигантов в Латинской Америке важна с точки зрения увеличения влияния в зоне, непосредственно прилегающей к США.

БРИКС перспективнее G7

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС, но при этом предлагает определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.

В комментарии для Pravda.Ru заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов отметил, что требованиями не может быть отсутствие экономических трудностей у кандидатов, так как сегодня они есть у всех, даже у стран G7.

По словам эксперта, разрастание БРИКС нужно только приветствовать, так как все страны блока "придерживаются классической концепции международного права, которая основывается на принципе невмешательства во внутренние дела и уважения суверенитета и территориальной целостности государства".

Эксперт уверен, что приход Ирана обогатит межцивилизационный диалог, на основе которого создавался БРИКС.

"Отсутствовала страна, представляющая исламский мир. Вот теперь мы видим Иран. Мир может основываться только на понимании специфики, особенности другого, принятии всего того лучшего, что несёт в себе каждая из представленных в БРИКС цивилизаций. Мне кажется, это эмбрион нового мирового порядка, который зарождается", — сказал Борис Мартынов.

Эксперт считает, что ещё рано говорить, что БРИКС заменит G7, но он перспективнее.

"Когда в G7 участвовала Россия, там был конструктивный диалог. Сейчас это клуб, голосующий за США. Они же не занимаются мировыми проблемами. Они занимаются противостоянием с Россией, навязыванием всем остальным странам, культурам, цивилизациям своих правил поведения. Зачем нужна такая организация? Для того чтобы задним числом оформлять принятые кем-то за океаном решения? Это не жизненная структура", — заключил Борис Мартынов.

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