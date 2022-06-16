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20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне

Мир

На фронтах Украины идёт прокси-война Запада с Россией. Москва пока не определяет, как в ней победить. Как и в СВО, надо атаковать. И для этого есть все условия.

У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне

В войне побеждает тот, кто атакует

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что США и ряд западных стран готовили Украину к войне в течение 8 лет. Атаковать Россию собирались не только на Украине, но и на других фронтах — в Закавказье, в Казахстане, изнутри. Конечная цель этой войны — расчленение России по образу Югославии.

"США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки задушить санкциями обречены на провал", — заявил в интервью РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он заметил, что давно можно было разорвать с США дипломатические отношения, но общаться всё равно придется, однако теперь "диалог будет жёстким".

Диалога, несомненно, мало, нужны дела, и надо добиваться не понимания, а капитуляции Запада.

Лишить США сателлитов в Европе — главная цель РФ в прокси-войне

И первая цель — нанести сателлиту США, Европе, максимальный урон путём полной смены там политической и бизнес-элиты с прозападной на пророссийскую.

Для этого надо:

способствовать развитию экономического кризиса в Европе путём остановки нефтяного и газового транзита (эмбарго). Уже сейчас после решений "Газпрома" о сокращении транзита по "СП-1" в два раза газ стоит в Европе дороже $1300 (почти +25%) впервые с 27 апреля. Надо сделать так, чтобы российского газа в Европе не было совсем. Особенно для бедных и слабых, например, Болгарии и Румынии. Пришло время болгарам и румынам, которые выбирали русофобов и глобалистов и поддерживают нацистов на Украине, заплатить за свой выбор;

поддерживать продуктовый кризис в ЕС, не способствуя отправке в Европу украинского зерна (и российского), чего она так добивается. Брать украинские чернозёмы под свой контроль в СВО;

добиться смены геополитического формата Украины. Для этого достаточно отрезать её от Чёрного моря, заняв юго-восточные области. Тогда украинские нацисты перестанут быть интересными Западу, и с ними окончательно разберутся сами местные жители;

укреплять свои позиции, в том числе, военные, и позиции близких России политических сил в мире, поддерживая их ресурсами;

развивать собственную экономику. Оказалось, что она в отличном состоянии, так как развивается в реальном секторе, а не на фондовом виртуальном спекулятивном рынке. Когда идёт война, гораздо важнее обеспечить людей тем, что действительно важно для выживания — едой и энергией, чем неосязаемыми услугами. Если убрать сектор услуг из ВВП, то экономика России сравнима с немецкой и находится ближе к японской.

Надо идти дальше и с помощью целевой эмиссии рубля развивать регионы, особенно в критически важных с точки зрения безопасности и развития страны отраслях — автопроме и авиастроении.

выдвигать соседним странам инициативы по инвестициям в критически важных для них отраслях, например в водообеспечении, формировать новый внезападный экономический макрорегион. Если это произойдёт, то будет создан СССР 2.0, где Казахстан уже не будет поддерживать санкции США, не отказываясь от союзнических отношений с РФ (то есть занимаясь профанацией) .

Немногие страны встанут на сторону Запада

Россия — одна из немногих на планете является стержнем в мировой промышленной цепи. Поэтому очень немногие страны в прокси-войне встанут на сторону Запада. Тем более, с таким союзником, как Китай.

Активные действия РФ обеспечат полную реорганизацию глобальной экономики и сместят с ключевых постов в Европе проамериканские элиты. Европа перестанет покупать американские акции и долги. Основа экономики США — фондовый рынок — рухнет, что повергнет страну в долговременный экономический кризис и поставит на грань существования. Это будет победа России над США, которые станут лишь одним из региональных игроков.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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