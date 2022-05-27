TAC: Байден не смог урегулировать кризис на Украине и допустил прокси-войну с РФ

Президент США Джо Байден не смог урегулировать украинский кризис с помощью дипломатии и предотвратить прокси-войну с РФ. Об этом пишет журналист Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

По его словам, американцы ожидали, что Белым дом сконцентрируется на внутренней политике страны после вывода войск из Афганистана, однако этого не случилось. Автор отметил, что отношения между США и Россией резко ухудшились, когда Байден начал поставлять оружие Украине.

Он убеждён: из-за несостоятельности Байдена в попытке урегулировать конфликт дипломатический путём ситуация в мире стала ещё более напряжённой. Кроме того, Девлин добавил, что республиканский истэблишмент поддержал очередную прокси-войну США с РФ.

При этом автор подчеркнул: американцы хотят, чтобы Байден спасал экономику Штатов, а не "наказывал" Россию.

"Вашингтон не хочет пересматривать свои приоритеты, поэтому обстановка может серьёзно ухудшиться", — считает журналист.