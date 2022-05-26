Политика Байдена переполнила чашу терпения американской прессы

Самый популярный на текущий момент стенд-ап комик, который является к тому же хозяином Белого дома попал в немилость не только простых американцев (его рейтинг падает, буквально, на глазах), но и американской прессы.

Так, издание The Washington Times опубликовало статью под заголовком "Политика Байдена в отношении Ирана сталкивается с критикой со стороны законодателей по обе стороны". Речь в ней идёт про неспособность договориться с Ираном по возобновлению ядерной сделки.

Автор материала сообщил, что председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, демократ из Нью-Джерси, открыто объявил выговор администрации Байдена за то, что она "просчиталась с позицией Ирана и конкретно неправильно оценила степень, в которой иранские переговорщики будут готовы вернуться к сделке 2015 года на условиях, приемлемых для Соединенных Штатов".

"Иран затянул этот процесс, повышая свои требования и используя свои рычаги, убеждая мир в том, что Соединенные Штаты хотят ядерной сделки больше, чем иранский режим", — цитирует издание слова Менендеса, сказанные на слушаниях в комитете, изучающем политику администрации в отношении Ирана.

Менендеса поддержал спецпосланник США в Иране Роберт Мэлли, заявивший, что "сделки с Ираном не просто нет, но и перспективы её заключения очень слабы".

"Байден уничтожает США как нацию"

Другое издание — The American Thinker — в своей критике Джо Байдена и его команды пошло ещё дальше:

обозреватель Джей Би Шерк заявил, что страна сейчас напоминает "тонущий корабль", а политика нынешней администрации грозит ей "общенациональным самоуничтожением"

"Ни один глава государства до Джо Байдена так полностью не олицетворял морскую пословицу, что рыба гниет с головы вниз", — написал Шерк.

По его словам, действия обитателей Белого дома наносят сокрушительные удары по американскому народу:

"Они поднимают дух наших врагов и ослабляют наш собственный. Они обогащают тиранов Венесуэлы, Кубы, Ирана и Китая за счет американских маленьких городов и их жителей рабочего класса. Они превращают "мир" в грязное слово, так что бесконечная война становится неизбежной. Они разрушают то, что осталось от стоимости американского доллара, в то же время заставляя больше среднего класса в нищету".

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