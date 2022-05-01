Байден пошутил над своим возрастом и низким рейтингом

Американский лидер Джо Байден выступил на ужине журналистов Белого дома. Он пошутил по поводу своего преклонного возраста и низкого рейтинга, а также почтил память погибших на Украине представителей СМИ.

Мероприятие прошло в одном из отелей Вашингтона, где собрались 2,6 тысяч журналистов.

В выступлении перед прессой Байден сделал намёк на свои низкие рейтинги: он поблагодарил 42% тех корреспондентов, которые "действительно аплодировали”.

"Вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — шутливо обратился президент к присутствующим.

Он объяснил, почему последние шесть лет подобные ужины не устраивались. Сначала в США была "ужасная зараза, а потом ещё два года коронавируса”, отметил Байден, подразумевая экс-президента Дональда Трампа.

В своей речи американский лидер намекнул, что планирует остаться на второй срок. В конце выступления Байден почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине.