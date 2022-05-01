Американский лидер Джо Байден выступил на ужине журналистов Белого дома. Он пошутил по поводу своего преклонного возраста и низкого рейтинга, а также почтил память погибших на Украине представителей СМИ.
Мероприятие прошло в одном из отелей Вашингтона, где собрались 2,6 тысяч журналистов.
В выступлении перед прессой Байден сделал намёк на свои низкие рейтинги: он поблагодарил 42% тех корреспондентов, которые "действительно аплодировали”.
"Вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — шутливо обратился президент к присутствующим.
Он объяснил, почему последние шесть лет подобные ужины не устраивались. Сначала в США была "ужасная зараза, а потом ещё два года коронавируса”, отметил Байден, подразумевая экс-президента Дональда Трампа.
В своей речи американский лидер намекнул, что планирует остаться на второй срок. В конце выступления Байден почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине.
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