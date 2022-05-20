Национальный центр изучения общественного мнения рассказал о рейтинге американского лидера Джозефа Байдена. Выяснилось, что только 39% граждан США одобряют деятельность нынешнего президента.
Как написали в The Associated Press, только двое из десяти совершеннолетних американцев поддерживают политический курс Байдена. При этом в апреле 2022 года за позицию главы Штатов выступали три жителя из десяти.
По информации исследователей, лишь 73% демократов положительно относятся к работе лидера страны. Вместе с этим специалисты центра напомнили, что в прошлом одобряли действия Байдена более 82% однопартийцев.
Ранее президент США во время речи перепутал лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля и экс-президента республики Мун Чжэ Ина.
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