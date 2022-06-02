Референдум в Казахстане 5 июня: быть или не быть СССР 2.0

Значение предстоящего референдума в Казахстане по поправкам в Конституцию велик. Это будет одобрение или отказ от курса страны на евразийскую интеграцию.

Национализация недр и торговли природными ресурсами

5 июня в Казахстане пройдет всенародный референдум по поправкам к Конституции.

Референдум не несёт "яркие реформы", но призван обеспечить всенародную поддержку политики президента Касыма-Жомарта Токаева, пишет в своём Телеграм-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Он указывает, что выступления против президента среди прозападной либеральной и националистической оппозиции есть, но реальной критики ни референдума, ни выносимых на него вопросов "особенно не наблюдается".

В комментарии для Pravda. Ru казахстанский экономист и аналитик Пётр Своик, отметил важную поправку о том, что "земля и недра принадлежат народу, и что правительство управляет ими от имени народа". По мнению эксперта, это логически соотносится с борьбой России за национализацию торговли.

"Первый этап в РФ — это переход торговли газом на рубли. А далее в планах уже Евразийского союза — создание к 2025 году общего рынка нефти, газа, ГСМ, финансов и электроэнергетики", — сказал Пётр Своик.

Запад препятствует интеграции Казахстана с Россией

Оба аналитика указывают, что западная и прозападная пресса перед референдумом усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно антироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ.

По мнению Данияра Ашимбаева, Западу принципиально важно, чтобы Казахстан "стал проблемой безопасности для России и Китая, несмотря на наше стратегическое сотрудничество". Однако политолог предупреждает, что несмотря на "критическую зависимость" казахстанской экономики от возможных санкций, "США и ЕС кроме деклараций нечего предложить", и их политика направлена на разрушение Казахстана, как и Украины.

"Кантарская" мифология (память о январских событиях в контексте "народного восстания" — Ред.) легко наложилась на новую информационно-политическую войну в контексте военных действий на Украине и глобального экономического противостояния, и с учетом совпадения целевых аудиторий и применяемого инструментария, можно предположить, что все эти события являются частью одной кампании", — отметил политолог.

Пётр Своик считает, что хотя референдум евразийство напрямую не затрагивает, "но фактически он гнёт в эту сторону". Поэтому "референдум — это "да" президенту Токаеву, который с самого начала определился в сторону интеграции".

"Поэтому отказ участвовать в референдуме или говорить "нет" — это значит отказывать в поддержке Токаеву. И понятно, какие силы за этим стоят", — сказал Пётр Своик.

Почему Казахстан не публикует результаты следствия по попытке переворота

Данияр Ашимбаев одобряет затягивание властями публикации результатов следствия по январской попытке госпереворота, "чтобы не рисковать социальной сферой".

"Ибо обнародование информации о причастности западных спецслужб к попытке госпереворота сделает страну стороной глобального конфликта", — указал эксперт.

Пётр Своик также уверен, что в расследовании уже есть некие факты участия западных спецслужб и в целом внешнего влияния в плане инспирирования попытки госпереворота .

Он придерживается точки зрения, что "руководство нацелено подождать прямым текстом предъявлять обвинения".

"В январских событиях политика была очень тесно связана с нарушением законности. И уголовная составляющая очень трудно отделяется от политики. И чем выше по положению участники этих событий, тем труднее отделять, потому что надо принять уже не правовые, а политические решения, кому что предъявлять, а кому оставить без предъявления", — сказал Пётр Своик.

Токаев поддерживает проект СССР 2.0. Главное не отставать от России.

Данияр Ашимбаев, оценивая недавний саммит ЕАЭС, подчеркнул, что на нём, вопреки истеричным требованиям Запада, руководство страны сохранило принципиальный курс на евразийскую интеграцию, но с естественными корректировками на санкционное противостояние и его негативное воздействие.

Заметим, что на этом саммите Токаев процетировал Иосифа Сталина:

"Мы, азиаты, должны держаться вместе", — сказал президент Казахстана.

"Именно в нынешней уникальной геополитической ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь", — добавил он и поручил дать режим наибольшего благоприятствования российским компаниям в Казахстане.

Пётр Своик в интервью ZonaKZ отметил, что на постсоветском пространстве формируется СССР2.0, который совсем не будет похож на прежний Союз. Это будет союз суверенных государств, которые совместно будут решать проблемы своего цивилизационного суверенного развития.

"Не то, что нужно Западу, а что нужно Казахстану. Это обяжет Казахстан повышать своё индустриальное качество. Это будет делать совместная система планирования и инвестирования и самостоятельная банковская система. Это будет самодостаточная интеграционная система с космосом, оборонкой, энергетикой, машиностроением, авиастроением. Россия одна не потянет, а вместе все — потянут", — сказал экономист.

Пётр Своик сообщил, что "подспудно" такие планы в ЕАЭС широко обсуждаются.

"Россия через жесточайшие испытания будет эти вопросы решать, а нам главное — не отставать", — сказал он.

От себя добавим, что РФ надо доводить СВО на Украине до конца, и тогда СССР 2.0 быть.

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