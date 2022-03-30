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Автор Любовь Степушова

В Казахстане затравили русскую за одобрение действий России на Украине

Мир » Бывший СССР

В Казахстане идёт травля бывшей ведущей радио "Европа Плюс" Любови Пановой, которая с одобрением отозвалась об спецоперации РФ на Украине.

В Казахстане затравили русскую за одобрение действий России на Украине

Националистам Казахстана пригрозили приходом "дяди Вовы"

Казахстанка Любовь Панова написала в соцсетях, что считает спецоперацию России справедливой, а в ответ на оскорбления "понаехавших" из аулов призвала их "закрыть рот", а иначе позовёт на помощь "дядю Вову". Её поддержали другие русские, например "коренной алмаатинец" Вячеслав Инин.

Заместитель начальника ГУВД Алма-аты Рустам Абдрахманов 28 марта написал в Facebook, что по заявлениям Пановой начато досудебное расследование по статье "Возбуждение межнациональной розни".

Сама Панова, как сообщает её работодатель, уволилась с 28 марта по собственному желанию.

Комплекс неполноценности части казахской интеллигенции

Ситуацию прокомментировал в своём Telegram-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Он считает, что Панову травит толпа национально озабоченных "блогеров", которая "яростно строчит" про "чемодан и вокзал", запрет русского языка, "понаехавших колонизаторов".

Они "даже правоохранительные органы подключили", пишет Ашимбаев.

Политолог полагает, что у значительной части национальной интеллигенции присутствует комплекс неполноценности перед Россией — стоит даже муниципальному депутату из России упомянуть о "территориальных претензиях" к Казахстану, так сразу начинается "массовый вой" с осуждениями и требованиями "достойного ответа".

Вероятно, Ашимбаев имеет ввиду недавние высказывания депутата Мосгордумы от КПРФ Сергея Савостьянова о необходимости "истребить национализм", "выступить против нацизма", после чего, по его мнению, украинцы, россияне, прибалты и казахи "будут жить в мире".

Ашимбаев продолжает, что было бы логично, что на высказывания депутата такого уровня ответ бы давался на аналогичном уровне, однако националисты требуют отпора на уровне первых лиц, "хотя президент РФ и иные политические руководители России территориальные претензии к Казахстану отрицают".

Политолог также рассматривает другой вопрос о "сведении исторических счетов" — о "колонизации" Казахстана и "геноциде" казахов. По его словам, казахским националистам хочется, чтобы "северный сосед покаялся", хотя "статистика, история, факты отрицают однозначную колонизацию и, тем более, геноцид".

С другой стороны на встречный аргумент про "татаро-монгольское иго" и период Золотой Орды, наследником которой пытается позиционировать современный Казахстан, следует железобетонный довод националистов — это другое.

США не оставили надежду повторить в Казахстане украинский сценарий

Было бы неправильно сводить всё к комплексу неполноценности казахов, скорее это планомерная работа США на базе этого аспекта по украинскому сценарию, чтобы привести Казахстан к той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, то есть к его развалу.

Украина полностью передала свой суверенитет США и стала планомерно преследовать и истреблять всё русской и советское, создавать прямую угрозу безопасности РФ и именно это послужило причиной военной операции РФ на её территории. Казахстан также вели к этому печальному итогу, если бы не январские события и позиция в них президента Касым-Жомарта Токаева, который обратился за помощью к ОДКБ.

Сегодня Казахстан на перепутье: убраны из руководства некоторые одиозные националистические фигуры, но работают американские НКО, которые спонсируют национализм, поэтому эксперты предсказывают повторение попытки госпереворота.

Случай с Любовью Поповой будет показательным для ответа на вопрос о том, по какому пути пойдёт Казахстан.

Заметим, что до сих пор пророссиийские выступления в соцсетях выливались тюремными сроками от пяти лет. Можно назвать осуждённого Игоря Чуприна за пропаганду "нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории и дезинтеграции государства" и за "умышленные действия, направленные на возбуждение национальной розни".

К 7 годам заключения приговорен правозащитник Ермек Тайчибеков, известный своими выступлениями в защиту русского языка. Основной посыл его выступлений в социальных сетях таков: без тесного союза с Россией — вплоть до создания единого государства — Казахстан обречён. Его неизбежно накроет "азиатчина": политическая, экономическая и культурная деградация.

Национализм приведёт Казахстан к гибели

Казахстан, как и Украина, уже деградировал экономически, став сырьевым придатком Запада. В Казахстане не осталось ресурсов для самостоятельной модернизации (научно-техническая интеллигенция исчезла вместе с промышленностью и наукой), а потакание националистам и их клановой архаике убило ценность знаний и образования, стремление к развитию.

Возникает естественный вопрос: каковы перспективы дальнейшего развития национальных моделей стран, следующих по пути Украины и Казахстана?

Очевидно, что по отдельности все части бывшего целого механизма долго работать не смогут, тем более, в качестве проектов "антиРоссия". А история говорит нам о том, что единая система добивалась намного большего, чем все по отдельности.

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Темы казахстан владимир путин
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