Казахстан заверил, что не присоединится к санкциям против России

Казахстан не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.

"Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что Россия при любых обстоятельствах остаётся для Казахстана ближайшим соседом и важнейшим партнёром. По словам Ермека Кошербаева, "Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх".

Это не первое заявление представителей казахстанских властей относительно антироссийских санкций. В начале апреля заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не собирается предпринимать какие-либо шаги, "которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства".

При этом глава МИД Казахстана тогда сказал, что не планируют предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода антироссийских санкций.

"Во избежание вторичных санкций и для минимизации их негативных последствий на наше население, товаропроизводителей, экспортёров, Казахстан не намерен предпринимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций", — сказал Тлеуберди.

А за неделю до заявления министра иностранных дел первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в ходе визита в Брюссель заверил, что его цель "продемонстрировать нашим европейским партнёрам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

Сулейменов заявил, что Казахстан будет продолжать инвестировать в России и привлекать инвестиции для России, поскольку по-другому экономика страны не работает. Однако пообещал, что власти Казахстана будут делать всё возможное, чтобы контролировать санкционные товары и контролировать инвестиции в Казахстан от людей или компаний, которые оказались под западными санкциями.