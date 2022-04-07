Власти Казахстана отказались присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
По его словам, Казахстан не собирается предпринимать какие-либо шаги, "которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства".
Напомним, ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".
Мухтар Тлеуберди это подтвердил. По его словам, власти Казахстана не планируют предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода антироссийских санкций.
"Во избежание вторичных санкций и для минимизации их негативных последствий на наше население, товаропроизводителей, экспортеров, Казахстан не намерен предпринимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций", — сказал Тлеуберди в эфире телеканала "Хабар-24".
Напомним, ранее санкции против России отказались поддержать Молдавия и Грузия. Но в отличие от Казахстана, они не являются членами Евразийского экономического союза.
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