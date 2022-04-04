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Автор Любовь Степушова

Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана

Мир » Бывший СССР

В Казахстане предан гласности арест террориста, готовившего убийство президента. Это случилось после резких антироссийских заявлений чиновника из администрации Касыма-Жомарта Токаева.

Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана

3 апреля Комитет национальной безопасности (КНБ) заявил, что 25 марта был задержан гражданин Казахстана, являющийся иностранным агентом, который планировал покушение на президента Токаева.

Известно, что в его распоряжении была профессиональная снайперская винтовка, крупная сумма денег и наркотики. Помимо политических убийств, планировались террористические акты против казахстанских силовиков, говорится в заявлении КНБ.

"Кроме того, агенту "А" давались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путём публикации в социальных сетях соответствующих материалов".

Странным кажется набор предъявленных обвинений — совмещение обязанностей убийцы с активным пользователем соцсетей и пристрастием к наркотикам.

Как сказал Pravda.Ru казахстанский политолог, кандидат политических наук Олег Сидоров, разжигание русофобских настроений, планирование теракта, употребление наркотиков и всего остального немного не "сходится". По мнению политолога, "это просто-напросто было притянуто за уши" в "игре на интересах общества".

Считает странным набор обвинений и казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По его мнению, акцент на антироссийскую пропаганду "явно подразумевает, что "агент работал на Киев или страны НАТО, что даёт Казахстану возможность занять более резкую позицию в нынешнем глобальном противостоянии".

Это не было первоапрельской шуткой

1 апреля было не менее странное интервью первого зампреда администрации президента (АП) Казахстана Тимура Сулейменова в Брюсселе о том, что "Казахстан уважает территориальную целостность Украины, будет соблюдать решения ООН по вопросам Крыма и Донбасса и не будет инструментом для обхода Россией санкций США и ЕС".

Сулейменов подчеркнул, что "мы являемся членами и экономического, и военного союзов России". Но положения этих договоров не распространяются на "войну с Украиной".

"Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению", — заявил Сулейменов

Чиновник доложил, что тем мне менее "мы продолжим торговать с Россией, инвестировать в Россию и привлекать российские инвестиции, другого пути у нас нет".

Говоря о январской атаке террористов, Сулейменов указал, что это был итог бесхозяйственности и что "спусковым крючком" были цены на сжиженный газ, а никак не организованный заговор.

Позиция Сулейменова выглядит как прозападная вообще и в российско-украинском конфликте в частности, а евразийская интеграция рассматривается чуть ли не как досадное недоразумение.

Между двумя этими событиями 2 апреля состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева.

То есть арест гражданина "А" выглядит как реакция Токаева на выступление Сулейменова. Что он хотел подчеркнуть?

Токаев опровергает слова Сулейменова и обещает бороться с русофобами

Олег Сидоров считает, что позиция Сулейменова — это его личная позиция, а не позиция президента, так как Токаев "совершенно по-другому обозначал внешнеполитические приоритеты Казахстана по отношению к России".

"Мнения в казахстанском обществе разные, но многовекторности уже не получится по той лишь причине, что нельзя быть милым всем. И поэтому руководству нужно просто определиться, а на чьей ты стороне: либо ты там, либо ты здесь. А в данном случае мы видим, что замруководителя АП говорит одно, а глава государства говорит другое. И поэтому я склонен больше доверять главе государства, чем заместителю руководителя", — сказал политолог.

Данияр Ашибаев напомнил, что параметры январского заговора остаются засекреченными, но факт того, что за ним стоял экс-директор КНБ Карим Масимов, уже достаточно очевиден, а он "был тесно связан с британскими и американскими деловыми кругами и активно тащил западные компании, кадры и педагогов в Казахстан".

"Очень и очень вероятно, что государственный переворот, замаскированный под "народное восстание", он делал по их заказу — для формирования лояльного Западу руководства Казахстана во главе с собой, а также для дестабилизации ситуации на границах с Россией и Китаем", — написал Данияр Ашимбаев в своём Telegram-канале.

Напрашивается вывод, что Токаев обнародованием факта ареста "агента А" хочет продемонстрировать казахстанскому обществу, что после январских событий нужна борьба с экстремистским подпольем и она невозможна без подавления националистических и антироссийских настроений. Это он пояснил и Путину.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы теракт казахстан владимир путин касым-жомарт токаев
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