Страны постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, прямо или косвенно поддержали РФ в украинском кризисе.
Об этом говорят результаты голосования на Генассамблее ООН, которая приняла 2 марта антироссийскую резолюцию, осуждающую спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, против — пять, воздержались ещё 35 государств.
Среди тех, кто голосовал против, была Белоруссия. Воздержались
Азербайджан, Узбекистан и Туркмения предпочли уклониться от голосования.
Начнём анализ со стран ОДКБ — ближайших союзников РФ. Позиция Белоруссии понятна — многовекторность осталась позади. Первый удар по ВСУ крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер" был нанесён с территории Белоруссии. Оттуда же выдвинулись российские передовые части на Киев.
Представитель Белоруссии в ООН Юрий Амбразевич, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что вина за происходящее сегодня на Украине лежит в первую очередь на странах Запада и ООН как организации, которая закрывала глаза на невыполнение Украиной своих обязательств.
Теперь посмотрим на страны Средней Азии из ОДКБ — это Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Они были вызваны на личную беседу с госсекретарём США Энтони Блинкеном в формате "С5+1", в которой им намекнули на то, что Россию надо осудить, но Нур-Султан, Бишкек и Душанбе давлению не поддались.
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что "российские опасения небезосновательны", и отметил, что "признание того или иного государства (ЛНР и ДНР) является суверенным правом любой страны".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза подчеркнул, что Казахстан с пониманием относится к действиям РФ и, в частности, благодарен ей за помощь в отражении бандитского нападения "на наши города в январе этого года".
Официальных заявлений со стороны администрации президента Таджикистана Эмомали Рахмона, политиков и депутатов парламента не последовало, хотя экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан и Киргизия выразили готовность оказать России военную помощь.
Почему присутствует такая реакция, которую можно назвать "молчаливым одобрением"?
Что касается члена ОДКБ Армении, то известна поговорка: "Если в России чихнут, то в Армении мёрзнут". Армения была единственной страной, проголосовавшей против исключения РФ из Совета Европы. Россия является крупнейшим торговым партнёром Армении, в РФ присутствует большая армянская диаспора и трудовые мигранты.
Звучат упрёки, что, кроме Белоруссии, страны ОДКБ не поддержали РФ в военном отношении.
Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев объяснил это так: формально зона конфликта не входит в территорию стран-участниц ОДКБ. Действительно, Украина не объявила войну России, поэтому Казахстан не имеет права, в соответствии с ратифицированными соглашениями, направлять туда миротворцев.
Азербайджан, Туркмения и Узбекистан не голосовали на Генассамблее — это, конечно, страусиная позиция, но как есть.
Азербайджан благодарен России за невмешательство в Карабахскую войну. Ильхам Алиев заявил, что "санкционный путь — это контрпродуктивно". Узбекистан имеет свою историю "цветных" западных революций. Туркмения — изгой в западном мире как тоталитарное государство, с чего бы ей поддерживать Запад.
Зачем им всем в соседней Украине иметь нацистский режим, поддерживаемый НАТО, который имеет привычку проводить свою политику с помощью "демократических" бомбардировок? И хотя прямо нацелившимся дружить с США вроде бы ничто не угрожает, но предсказать ситуацию через 10, 20, 30 лет не возьмётся никто.
На Генассамблее ООН Россию осудили Грузия и Молдавия, однако они ранее отказались присоединяться к санкциям Запада против РФ. Грузия также отказала выдать самолёт наёмникам, желающим помочь Украине. Молдавия призвала к прекращению огня на Украине и этим ограничилась.
Эти страны свою чашу противостояния с РФ уже испили, доверия Западу у них нет, Молдавия опасается, что газовый контракт будет пересмотрен, поэтому, как ни крути, "своя рубашка ближе к телу".
В основе проблемы Украины лежат претензии РФ по поводу обещания Запада после распада Советского Союза, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу, угрожая безопасности России. Однако НАТО расширился на страны Восточной Европы и вошёл в зону влияния России — Украину, что Россия расценила как враждебный акт.
Согласны ли та же Армения или Грузия — с российской точкой зрения, это никак не повлияет на позицию России, а вот на её отношение к Армении или Грузии — даже очень.
Россия же свою позицию обозначила чётко: не будет у вас марионеточного режима с радикалами националистам у власти, и всё у вас будет с точки зрения безопасности хорошо.
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