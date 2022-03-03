Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операцию на Украине

Страны постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, прямо или косвенно поддержали РФ в украинском кризисе.

Об этом говорят результаты голосования на Генассамблее ООН, которая приняла 2 марта антироссийскую резолюцию, осуждающую спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, против — пять, воздержались ещё 35 государств.

Среди тех, кто голосовал против, была Белоруссия. Воздержались

Казахстан,

Армения,

Киргизия,

Таджикистан.

Азербайджан, Узбекистан и Туркмения предпочли уклониться от голосования.

Белоруссия твёрдо поддержала Россию в спецоперации на Украине

Начнём анализ со стран ОДКБ — ближайших союзников РФ. Позиция Белоруссии понятна — многовекторность осталась позади. Первый удар по ВСУ крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер" был нанесён с территории Белоруссии. Оттуда же выдвинулись российские передовые части на Киев.

Представитель Белоруссии в ООН Юрий Амбразевич, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что вина за происходящее сегодня на Украине лежит в первую очередь на странах Запада и ООН как организации, которая закрывала глаза на невыполнение Украиной своих обязательств.

Казахстан, Киргизия и Таджикистан с пониманием относятся к действиям РФ

Теперь посмотрим на страны Средней Азии из ОДКБ — это Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Они были вызваны на личную беседу с госсекретарём США Энтони Блинкеном в формате "С5+1", в которой им намекнули на то, что Россию надо осудить, но Нур-Султан, Бишкек и Душанбе давлению не поддались.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что "российские опасения небезосновательны", и отметил, что "признание того или иного государства (ЛНР и ДНР) является суверенным правом любой страны".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза подчеркнул, что Казахстан с пониманием относится к действиям РФ и, в частности, благодарен ей за помощь в отражении бандитского нападения "на наши города в январе этого года".

Официальных заявлений со стороны администрации президента Таджикистана Эмомали Рахмона, политиков и депутатов парламента не последовало, хотя экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан и Киргизия выразили готовность оказать России военную помощь.

Почему присутствует такая реакция, которую можно назвать "молчаливым одобрением"?

Участие ОДКБ в подавлении путча в Казахстане впечатлило среднеазиатских партнёров. Им стало ясно, что им помогут купировать очередные "цветные революции" без того, чтобы остаться "в долгу". Об этом сказал Токаев.

"Ноги" западных разведок отчётливо растут из попыток госпереворотов в Киргизии и Казахстане, опасность никогда не исчезнет.

Невозможно игнорировать мощь российской армии в связи с новой позицией РФ — потеря государственности из-за издевательств над русскими теперь грозит всем.

Влияние оказала, безусловно, позиция Китая, который поддержал Россию и будет поддерживать. Это второй реальный партнёр среднеазиатских республик, до Запада им физически далеко.

Экономики всех стран ОДКБ теснейшим образом связаны с российской, усугублять состояние экономики РФ — себе дороже.

Зачем ставить под удар миллионы соотечественников, работающих в РФ.

Если в России чихнут, то в Армении мёрзнут

Что касается члена ОДКБ Армении, то известна поговорка: "Если в России чихнут, то в Армении мёрзнут". Армения была единственной страной, проголосовавшей против исключения РФ из Совета Европы. Россия является крупнейшим торговым партнёром Армении, в РФ присутствует большая армянская диаспора и трудовые мигранты.

Звучат упрёки, что, кроме Белоруссии, страны ОДКБ не поддержали РФ в военном отношении.

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев объяснил это так: формально зона конфликта не входит в территорию стран-участниц ОДКБ. Действительно, Украина не объявила войну России, поэтому Казахстан не имеет права, в соответствии с ратифицированными соглашениями, направлять туда миротворцев.

Азербайджан, Туркмения и Узбекистан пока дружат с Западом, но задумались

Азербайджан, Туркмения и Узбекистан не голосовали на Генассамблее — это, конечно, страусиная позиция, но как есть.

Азербайджан благодарен России за невмешательство в Карабахскую войну. Ильхам Алиев заявил, что "санкционный путь — это контрпродуктивно". Узбекистан имеет свою историю "цветных" западных революций. Туркмения — изгой в западном мире как тоталитарное государство, с чего бы ей поддерживать Запад.

Зачем им всем в соседней Украине иметь нацистский режим, поддерживаемый НАТО, который имеет привычку проводить свою политику с помощью "демократических" бомбардировок? И хотя прямо нацелившимся дружить с США вроде бы ничто не угрожает, но предсказать ситуацию через 10, 20, 30 лет не возьмётся никто.

Грузия и Молдавия испили свою чашу войны с Россией. Пусть другие попробуют

На Генассамблее ООН Россию осудили Грузия и Молдавия, однако они ранее отказались присоединяться к санкциям Запада против РФ. Грузия также отказала выдать самолёт наёмникам, желающим помочь Украине. Молдавия призвала к прекращению огня на Украине и этим ограничилась.

Эти страны свою чашу противостояния с РФ уже испили, доверия Западу у них нет, Молдавия опасается, что газовый контракт будет пересмотрен, поэтому, как ни крути, "своя рубашка ближе к телу".

В основе проблемы Украины лежат претензии РФ по поводу обещания Запада после распада Советского Союза, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу, угрожая безопасности России. Однако НАТО расширился на страны Восточной Европы и вошёл в зону влияния России — Украину, что Россия расценила как враждебный акт.

Согласны ли та же Армения или Грузия — с российской точкой зрения, это никак не повлияет на позицию России, а вот на её отношение к Армении или Грузии — даже очень.

Россия же свою позицию обозначила чётко: не будет у вас марионеточного режима с радикалами националистам у власти, и всё у вас будет с точки зрения безопасности хорошо.

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