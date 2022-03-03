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Автор Любовь Степушова

Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операцию на Украине

Мир » Бывший СССР

Страны постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, прямо или косвенно поддержали РФ в украинском кризисе.

Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операцию на Украине

Об этом говорят результаты голосования на Генассамблее ООН, которая приняла 2 марта антироссийскую резолюцию, осуждающую спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, против — пять, воздержались ещё 35 государств.

Среди тех, кто голосовал против, была Белоруссия. Воздержались

  • Казахстан,
  • Армения,
  • Киргизия,
  • Таджикистан.

Азербайджан, Узбекистан и Туркмения предпочли уклониться от голосования.

Белоруссия твёрдо поддержала Россию в спецоперации на Украине

Начнём анализ со стран ОДКБ — ближайших союзников РФ. Позиция Белоруссии понятна — многовекторность осталась позади. Первый удар по ВСУ крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер" был нанесён с территории Белоруссии. Оттуда же выдвинулись российские передовые части на Киев.

Представитель Белоруссии в ООН Юрий Амбразевич, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что вина за происходящее сегодня на Украине лежит в первую очередь на странах Запада и ООН как организации, которая закрывала глаза на невыполнение Украиной своих обязательств.

Казахстан, Киргизия и Таджикистан с пониманием относятся к действиям РФ

Теперь посмотрим на страны Средней Азии из ОДКБ — это Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Они были вызваны на личную беседу с госсекретарём США Энтони Блинкеном в формате "С5+1", в которой им намекнули на то, что Россию надо осудить, но Нур-Султан, Бишкек и Душанбе давлению не поддались.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что "российские опасения небезосновательны", и отметил, что "признание того или иного государства (ЛНР и ДНР) является суверенным правом любой страны".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза подчеркнул, что Казахстан с пониманием относится к действиям РФ и, в частности, благодарен ей за помощь в отражении бандитского нападения "на наши города в январе этого года".

Официальных заявлений со стороны администрации президента Таджикистана Эмомали Рахмона, политиков и депутатов парламента не последовало, хотя экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан и Киргизия выразили готовность оказать России военную помощь.

Почему присутствует такая реакция, которую можно назвать "молчаливым одобрением"?

  • Участие ОДКБ в подавлении путча в Казахстане впечатлило среднеазиатских партнёров. Им стало ясно, что им помогут купировать очередные "цветные революции" без того, чтобы остаться "в долгу". Об этом сказал Токаев.
  • "Ноги" западных разведок отчётливо растут из попыток госпереворотов в Киргизии и Казахстане, опасность никогда не исчезнет.
  • Невозможно игнорировать мощь российской армии в связи с новой позицией РФ — потеря государственности из-за издевательств над русскими теперь грозит всем.
  • Влияние оказала, безусловно, позиция Китая, который поддержал Россию и будет поддерживать. Это второй реальный партнёр среднеазиатских республик, до Запада им физически далеко.
  • Экономики всех стран ОДКБ теснейшим образом связаны с российской, усугублять состояние экономики РФ — себе дороже.
  • Зачем ставить под удар миллионы соотечественников, работающих в РФ.

Если в России чихнут, то в Армении мёрзнут

Что касается члена ОДКБ Армении, то известна поговорка: "Если в России чихнут, то в Армении мёрзнут". Армения была единственной страной, проголосовавшей против исключения РФ из Совета Европы. Россия является крупнейшим торговым партнёром Армении, в РФ присутствует большая армянская диаспора и трудовые мигранты.

Звучат упрёки, что, кроме Белоруссии, страны ОДКБ не поддержали РФ в военном отношении.

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев объяснил это так: формально зона конфликта не входит в территорию стран-участниц ОДКБ. Действительно, Украина не объявила войну России, поэтому Казахстан не имеет права, в соответствии с ратифицированными соглашениями, направлять туда миротворцев.

Азербайджан, Туркмения и Узбекистан пока дружат с Западом, но задумались

Азербайджан, Туркмения и Узбекистан не голосовали на Генассамблее — это, конечно, страусиная позиция, но как есть.

Азербайджан благодарен России за невмешательство в Карабахскую войну. Ильхам Алиев заявил, что "санкционный путь — это контрпродуктивно". Узбекистан имеет свою историю "цветных" западных революций. Туркмения — изгой в западном мире как тоталитарное государство, с чего бы ей поддерживать Запад.

Зачем им всем в соседней Украине иметь нацистский режим, поддерживаемый НАТО, который имеет привычку проводить свою политику с помощью "демократических" бомбардировок? И хотя прямо нацелившимся дружить с США вроде бы ничто не угрожает, но предсказать ситуацию через 10, 20, 30 лет не возьмётся никто.

Грузия и Молдавия испили свою чашу войны с Россией. Пусть другие попробуют

На Генассамблее ООН Россию осудили Грузия и Молдавия, однако они ранее отказались присоединяться к санкциям Запада против РФ. Грузия также отказала выдать самолёт наёмникам, желающим помочь Украине. Молдавия призвала к прекращению огня на Украине и этим ограничилась.

Эти страны свою чашу противостояния с РФ уже испили, доверия Западу у них нет, Молдавия опасается, что газовый контракт будет пересмотрен, поэтому, как ни крути, "своя рубашка ближе к телу".

В основе проблемы Украины лежат претензии РФ по поводу обещания Запада после распада Советского Союза, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу, угрожая безопасности России. Однако НАТО расширился на страны Восточной Европы и вошёл в зону влияния России — Украину, что Россия расценила как враждебный акт.

Согласны ли та же Армения или Грузия — с российской точкой зрения, это никак не повлияет на позицию России, а вот на её отношение к Армении или Грузии — даже очень.

Россия же свою позицию обозначила чётко: не будет у вас марионеточного режима с радикалами националистам у власти, и всё у вас будет с точки зрения безопасности хорошо.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы грузия армения украина киргизия молдавия казахстан белоруссия узбекистан таджикистан азербайджан садыр жапаров энтони блинкен эмомали рахмон касым-жомарт токаев
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