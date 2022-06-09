Байден ведёт США к гибели

США ждут самые тяжёлые испытания в новейшей истории, которые страна не выдержит.

Первая проблема — сама фигура президента Джозефа Байдена. Существуют большие сомнения в его умственных способностях и способностях управлять страной, которые могут привести де-юре к его отставке или отстранению от власти.

Де-факто это может случиться в результате победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре. После этого они получат большинство в Палате представителей и ещё несколько мест в Сенате. А через два года Дональд Трамп вернётся в президентское кресло.

Вторая проблема — экономическая ситуация перманентно ухудшается.

Сам Байден назвал инфляцию "проклятьем". Определение говорит о том, что реальных причин возникшей ситуации президент не видит.

Между тем, причины — в бездумном печатании денег, позволявшем рефинансировать долги, а также в абсурдных экономических санкциях, направленных против России.

В результате рост бедности (особенно среди афроамериканского населения) и рост цен (на энергоносители и продовольствие) не заставили себя долго ждать. Неспособность бизнеса и государства гарантировать питание миллионам американских детей молочными смесями — это возможно только в слаборазвитой стране.

Третья проблема — распространение насилия по всей стране и вооруженных формирований так называемого ополчения.

В Техасе появились "Патриоты Америки", которые патрулируют американо-мексиканскую границу. Либеральные эксперты, например, профессор философии Джейсон Стэнли (Йельский университет), назвал эти отряды "легальной фазой фашизма". Но патриоты-трамписты называют это "служением, основанным на вере ".

Если у Дональда Трампа опять украдут выборы, то эти группы могут вступить в конфронтацию с полицией и армией, находящимися сейчас под демократами. Это будет не что иное, как гражданская война в привыкшей к насилию стране.

Четвёртая проблема — США накручивают международную обстановку в сторону её эскалации. Налицо провальная внешняя политика на Украине, которая вместо поиска дипломатического урегулирования кризиса поддерживает там откровенных фашистов-русофобов, с целью подпитки своего ВПК.

Налицо также эскалация отношений с Китаем с заявлениями о военной поддержке Тайваня и с саудовцами, которых никак не могут заставить увеличить добычу нефти, и так далее. Даже с соседями в Латинской Америке США не могут договориться. Байден созвал саммит Америк и не позвал три страны, "которые не достойны".

Это говорит об упрощённом понимании региона, который США всё ещё намерены контролировать, как и на протяжении большей части 20-го века. Но это у них не получится, потому что стратеги в США не имеют ни и малейшего представления об изменениях, произошедших в Латинской Америке, в том числе, в связи с конфронтацией США с РФ и Китаем.

Между тем, многие правительства региона уже воспринимают северного соседа как страну на излёте своего могущества. Понимают, что её упадок необратим в формирующемся новом мировом порядке.

В Вашингтоне даже не видят (или не хотят видеть), что давно уже не американский, а китайский бизнес является для большинства стран Южной и Центральной Америки главным партнёром. Кто же будет кусать руку дающего?

Идея США объединить мир в прокси-войне против России обречена. Даже Сенегал потребовал снять санкции против РФ.

Как только Россия победно завершит СВО на Украине, будет сформирован совсем другой мировой консенсус с США на правах рядового члена. Если, конечно, страна к тому времени останется единой.

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