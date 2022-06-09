Байден: бьющая все рекорды инфляция — проклятье для США

Американский лидер Джо Байден назвал высокую инфляцию "проклятьем" для США. По его словам, в стране существенно подорожали продукты питания и бензин.

В эфире юмористического шоу Jimmy Kimmel Live президент США отметил, что в росте цен на территории государства следует винить главу РФ Владимира Путина. Байден подчеркнул: Штаты столкнулись с кризисной ситуацией из-за российской спецоперации на Украине.

"Инфляция — это проклятье нашего времени", — сказал американский лидер.

При этом ведущий Джимми Киммел заметил, что инфляция "убивает" Байдена. Он в шуточной форме предложил президенту США "подправить фломастером" высокие цены в стране.

Ранее Байден сообщил, что Вашингтон не в силах остановить подорожание продуктов питания и топлива в Штатах. Как пояснил глава Белого дома, американские экономисты не нашли краткосрочных решений для борьбы с инфляцией.