Американский лидер Джо Байден назвал высокую инфляцию "проклятьем" для США. По его словам, в стране существенно подорожали продукты питания и бензин.
В эфире юмористического шоу Jimmy Kimmel Live президент США отметил, что в росте цен на территории государства следует винить главу РФ Владимира Путина. Байден подчеркнул: Штаты столкнулись с кризисной ситуацией из-за российской спецоперации на Украине.
"Инфляция — это проклятье нашего времени", — сказал американский лидер.
При этом ведущий Джимми Киммел заметил, что инфляция "убивает" Байдена. Он в шуточной форме предложил президенту США "подправить фломастером" высокие цены в стране.
Ранее Байден сообщил, что Вашингтон не в силах остановить подорожание продуктов питания и топлива в Штатах. Как пояснил глава Белого дома, американские экономисты не нашли краткосрочных решений для борьбы с инфляцией.
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