Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа

Латиноамериканские правительства не хотят "возвращения" в регион прежних США, поэтому IX саммит Америк не даст Джо Байдену нужного результата.

Вашингтон решил не приглашать на саммит Америк Кубу, Никарагуа и Венесуэлу

Саммит Америк проходит раз в три года. Первый континентальный саммит был организован в 1994 году в Майами. Последний был в Лиме, ​​Перу. Нынешнее мероприятие пройдёт с 6 по 10 июня в Лос-Анджелесе, его тема: "Построение устойчивого и справедливого будущего в западном полушарии".

Вашингтон оценивает встречу как "стратегический приоритет для продвижения совместных усилий в пользу демократии в Америке", однако там решили, что с некоторыми странами Северной и Южной Америкам не по пути.

"Мы не считаем уместным приглашать страны, которые не уважают демократию ", — заявил заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, имея в виду Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Демарш слева и справа от двух крупнейших стран Латинской Америки

После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что если Куба, Венесуэла и Никарагуа не будут приглашены, он не поедет, а пришлёт своего министра иностранных дел Марсело Эбрарда.

После Мексики одно за другим правительства в Латинской Америке и Карибском бассейне стали заявлять, что их президенты не смогут присутствовать на Саммите Америк на условиях Вашингтона.

Любопытно, что это не только левые правительства, как в Боливии и Гондурасе, но решил не ехать президент Бразилии Жаир Болсонару - политик правого националистического толка

"Присутствие президента изучается ", — заявил бразильский МИД. Болсонару в американских СМИ критикуется как соратник Дональда Трампа, его обвиняют в попытке сфальсифицировать предстоящие в октябре выборы. До сих пор не было ни одного телефонного звонка между Болсонару и Байденом, не говоря уже о встрече.

Некоторые страны — Аргентина, Чили заявили, что будут представлены на высшем уровне, но поддержали присутствие Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.

Белый дом сдал назад и голосом своего уже экс-пресс-секретаря Джен Паски заявил, что " окончательное решение на данный момент не принято", приглашения ещё не разосланы.

Кто они "плохиши" Латинской Америки

Выбор "плохишей" среди Америк ясен любому, кто следит за новостной повесткой. С Венесуэлой США которые разорвали связи после того, как Вашингтон сделал неудачную попытку посадить в кресло президента своего ставленника — марионетку Хуана Гуайдо, и ввода ряда разрушительных санкций против страны в попытке отстранить Николаса Мадуро от власти.

Куба — по умолчанию "плохиш", пока там у власти находятся коммунисты — наследники братьев Кастро. Страна традиционно для США является частью "оси зла", но даже и здесь Джо Байден превзошёл своих предшественников.

На саммитах 2015 и 2018 годов года Куба присутствовала, поэтому сейчас нет никаких оснований для исключения Гаваны. Правда, на последнем саммите в Лиме не было тогдашнего президента Трампа, впрочем, теперь Байден хочет "вернуться" в Латинскую Америку.

Никарагуа также давно в опале, особенно после того, как президент Даниэль Ортега - сторонник РФ, вновь переизбрался в прошлом году.

Впрочем, все три страны являются основными союзниками России, что определяет к ним санкции и давление на них со стороны США.

Байден хочет, чтобы Америки осудили Россию

По мнению аналитика Коста-риканского народного центра социальных исследований (CPCES) Оскара Баррантеса, американский саммит — это "трюк гегемонистской политики англосаксонского колониализма".

"Они пытаются провести континентальную встречу, чтобы узаконить глобальную войну при помощи марионеток нацистского фашизма, не предполагая, что ведут мир к катастрофе тотальной диктатуры однополярности, управляемой аристократиями ультракапитала в их жадности до бесконечности поработить человечество", — сказал Баррантес.

Аналитик CPCES осудил, что США лишают Кубу, Никарагуа и Венесуэлу морального авторитета как конституционных государств.

Мир изменился, не меняются США

Причины демарша стран Латинской Америки очевидны для всех, но не для Байдена. Латиноамериканские страны :

теперь имеют Китай в качестве партнера и инвестора, чего не скажешь о США, потому что их собственная экономика в плохом состоянии;

против высокомерия, с которым США опять пытаются " укрепить альянсы в полушарии ", демонстрируя отсутствие желания искать компромиссы;

считают, что новая эра уже наступила, и не будут способствовать планам Байдена продемонстрировать старое новое лидерство США в регионе.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенные Штаты должны иметь возможность и мужество выслушать все страны континента или отказаться от проведения саммита.

"Новая эра, к которой стремится континент, не допускает исключений", — написал глава Кубы в соцсети.

Саммит может привести к углублению разногласий между США и соседями и никоим образом не приведёт к устойчивому и справедливому миру.

Читайте по теме: Почему Бразилия будет пророссийской при любом президенте

Аргентина предложила РФ стратегическое партнёрство на "заднем дворе" США

Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен