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Автор Любовь Степушова

Аргентина предложила РФ стратегическое партнёрство на "заднем дворе" США

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил Владимиру Путину на встрече в Москве стратегическое партнерство в Латинской Америке.

Аргентина предложила РФ стратегическое партнёрство на "заднем дворе" США

Аргентина хочет большего присутствия России в Латинской Америке

Президент Аргентины Альберто Фернандес, направляясь на Олимпиаду в Пекин, приехал в Москву, где встретился в среду с Владимиром Путиным. После этого оба лидера отправятся в гости к Си Цзиньпину.

Фернандес поблагодарил Путина за предоставление вакцины "Спутник V".

"В Аргентине Россию очень ценят за то, что она пришла нам на помощь, для борьбы с коронавирусом в разгар пандемии, когда остальной мир не помогал нам с вакцинами", — цитирует президента издание Pagina 12.

Он заявил также, что Аргентина может стать "воротами для более решительного движения России в Латинскую Америку".

"Контекст очень благоприятен для того, чтобы связи между Россией и Аргентиной укреплялись. Мы должны увидеть, как Аргентина становится воротами для России в Латинскую Америку, чтобы Россия входила туда более решительно", — подчеркнул Фернандес.

Аргентина нашла путь, как расплатиться с МВФ и США

Далее президент Аргентины отметил, что страна "находится в особом положении в результате  долга, который мне пришлось унаследовать".

"Аргентина должна избавиться от большой зависимости от МВФ и США, чтобы открыть дорогу в другую сторону, в этом контексте Россия занимает очень важное место", — отметил он.

Как пишет La Nacion, аргентинские власти надеются, что Россия и Китай, с помощью "фонда устойчивости" помогут им с выплатами в МВФ, с которым достигнуто соглашение о рефинансировании долга в размере 44 миллиардов долларов.

Этот фонд изначально был разработан для того, чтобы страны, не имеющие проблем с резервами, могли финансировать другие страны с более низкими доходами за счет специальных прав заимствования средствами,  которые они получили от МВФ в качестве помощи в связи с пандемией (все страны получили суммы, основанные на их корпоративном участии в капитале МВФ, Россия — 18 млрд долл).

Аргентина добивается увеличения российских инвестиций

Фернандес также приехал договаривается об инвестициях. Это может быть кредит по закупке подвижного состава для железнодорожных линий в Буэнос-Айресе, указывает La Nacion. В случае подписания это будет уже второй договор подобного типа,  после того как тендер на покупку 70 электропоездов для линии Сан-Мартин выиграла российская компания ТМХ Интернэшнл" (100% дочернее предприятие АО "Трансмашхолдинг") .

ТМХ активно инвестирует в железнодорожную отрасль страны. В 2018 году на открытии модернизированного депо "Мечита" в Буэнос-Айресе президент ТМХ Андрей Бокарев заявил о готовности реализовать план инвестиций в размере 170 млн долларов. По сообщениям аргентинских СМИ контракт на поставку подвижного состава будет профинансирован из заёмных средств Росэксимбанка.

Источники в правительстве Аргентины заявили, что переговоры о российских инвестициях в нефтяное и сланцевое газовое месторождение Vaca Muerta могут быть продолжены, хотя это далёкая перспектива. На данный момент Альберто Фернандес не объявлял о каком-либо совместном проекте в этой области.

Как сообщила российская пресса, делегация РФПИ в начале января посетила Аргентину, где велись переговоры о проектах в области сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения ( строится завод по производству вакцин).

Ещё большие надежды Аргентина возлагает на Китай. В Аргентине есть 17 инфраструктурных проектов, которые правительство хочет профинансировать за счёт китайских кредитов. Это, в том числе, четвертая атомная электростанция в стране "Атуча III", стоимостью около 8,3 млрд долларов США. Сюда также входят другие крупные инфраструктурные проекты, общей стоимостью 30 млрд долл.

Гранды Латинской Америки не хотят "ходить строем" под указания США

"Аргентина поддерживает многие российские инициативы, которые представлены в Совете Безопасности и других органах ООН", — заявил советник Путина Юрий Ушаков.

Бразильское издание Folha de S. Paulo проинформировало, что администрация Джо Байдена оказала давление на Фернандеса и президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы они отменили свои поездки в Россию на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Москвой по Украине.

По данным газеты, "дипломаты США выразили озабоченность по поводу сроков визита", утверждая, что отмена поездки "была бы еще одним способом показать Путину, что ему грозит дипломатическая изоляция, если он не сократит военное присутствие на украинских границах".

Как мы видим, Фернандес не внял давлению, со своей стороны, Болсонару планирует посетить Россию в середине февраля.

Это очень перспективное партнёрство для России во всех отношениях, если умно к нему подойти.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы аргентина си цзиньпин владимир путин альберто фернандес
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