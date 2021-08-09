Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил Латинской Америке выйти из проамериканской Организации Американских государств (ОАГ) и создать новый региональный союз, наподобие Евросоюза.

Мексика — латиноамериканский тяжеловес, поэтому предложение заслуживает внимания.

Мы не с США и не с Китаем, мы сами по себе

"Это предложение — не что иное, как создание чего-то подобного Европейскому Союзу, но привязанного к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом духе не следует исключать замену ОАГ действительно автономным органом — не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии", — заявил президент Мексики, выступая перед многочисленными иностранными гостями 24 июля по случаю дня рождения Симона Боливара .

"Мы предпочитаем суверенную экономическую интеграцию с Соединенными Штатами и Канадой, чтобы восстановить то, что было потеряно в отношении производства, и торговлю с Китаем, чем продолжение ослабления как региона с итоговым сценарием пострадавшего от военной напряженности в Тихоокеанском регионе", — добавил он.

Латинская Америка может быть уничтожена в войне США и Китая

Лопес Обрадор пояснил, как Латинская Америка может пострадать:

По его словам, хотя Китай доминирует с 12,2 процентами мирового экспорта и рынка услуг, а Соединенные Штаты — с 9,5 процентами, но в 1990 году участие Китая составляло 1,3 процента, а США — 12,4 процента.

"Давайте представим, что эта тенденция последних трех десятилетий продолжится и нет ничего, что могло бы её предотвратить, тогда через следующие 30 лет, к 2051 году, Китай будет доминировать на уровне 64,8 процента мирового рынка, а США — от 4 до 10 процентов, что, как я настаиваю, в дополнение к неприемлемой диспропорции в экономической сфере сохранит искушение сделать ставку на устранение этого неравенства с помощью силы, что подвергнет всех нас опасности", — цитирует президента ejecentral. com. mx.

По этой причине Лопес Обрадор призвал Соединенные Штаты перестать рассматривать Мексику и Латинскую Америку как регион, в котором они могут осуществлять военное или политическое вмешательство.

"Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями с целью смещения правителей по прихоти сверхдержавы, уже неприемлема", — сказал президент. "Я утверждаю, что настало время для нового сосуществования между всеми странами Америки, потому что модель, навязанная более двух веков, исчерпала себя, у нее нет будущего или выхода, она больше никому не приносит пользы. Необходимо решить дилемму: присоединиться к Соединенным Штатам или противостоять им в оборонительном порядке ", — добавил мексиканский президент.

"Мы не протекторат, не колония и не ваш задний двор", — уточнил он.

Сопротивление Кубы — мировое достояние

Лопес Обрадор заявил также, что усилия кубинского народа по проведению суверенной политики достойны того, чтобы считаться объектом всемирного наследия.

"Есть только один особый случай (когда США не смогли сделать из страны лакея — Ред.), это Куба, страна, которая на протяжении более полувека отстаивала свою независимость, политически выступая против Соединенных Штатов. Мы можем соглашаться или не соглашаться с кубинской революцией и ее правительством, но сопротивляться 62 года без подчинения — это настоящий подвиг ", — сказал президент Мексики.

Отметим, что после протестов на острове в начале июля, Мексика отправила на Кубу два корабля с продовольствием и медикаментами по прямой просьбе президента Мигеля Диаса-Канеля.

ОАГ — министерство колоний США

Заявление было сделано после нескольких месяцев противостояния между мексиканской дипломатией и генеральным секретарем ОАГ Луисом Альмагро, которого латиноамериканские лидеры критикуют за то, что он действует в интересах США в регионе.

Именно ОАГ Альмагро организовала переворот 2019 года в Боливии, лигитимизировала передачу представительства Венесуэлы на международной арене Хуану Гуайдо и криминализировала жертв жестоких репрессий, развернутых правительствами Чили и Колумбии за последние два года. Альмарго также организовал информационную войну против Кубы, и продемонстрировал отсутствие угрызений совести и откровенное подчинение планам Вашингтона, настаивая на конфронтации, демонстрируя полное отсутствие уважения и правил приличия.

С момента своего рождения ОАГ была всего лишь передаточным механизмом для директив Вашингтона, и именно поэтому она известна в регионе как "министерство колоний" США.

Кто поддержал инициативу Мексики

Президент Боливии Луис Арсе поддержал предложение своего мексиканского коллеги.

"Мы повторяем слова нашего брата Лопеса Обрадора в идее замены ОАГ другим действительно автономным органом, который выражает региональный баланс, уважает самоопределение народов и не допускает гегемонии единого государства". — написал Арс в "Твиттере".

Поддержал предложение также лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Однако Колумбия отклонила его, посчитав, что региональная интеграция должна стремиться к "более тесным" отношениям с США и Канадой, по словам министра иностранных дел Колумбии Марты Лусии Рамирес. Бразилия и Аргентина пока промолчали. Однако вряд ли Лопес Обрадор делал свои заявления наобум, не имея ввиду мнение двух других тяжеловесов Латинской Америки.

Мексика является организатором встречи глав государств СЕЛАК (CELAC), которая состоится в стране в сентябре следующего года, и может превратиться в площадку для переговоров о новом формате. СЕЛАК — это организация, созданная в 2011 году по инициативе Уго Чавеса, объединяющая 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, без США и Канады. В 2020 году администрация президента Бразилии Жаира Болсонару приняла решение временно выйти из организации.

Согласно некоторым мнениям, опубликованным в аргентинской прессе, Мексика предприняла определенные политические усилия для того, чтобы Аргентина приняла председательство в СЕЛАК в 2022 году, и чтобы Альберто Фернандес возглавил создание противовеса ОАГ.

Бразилия, скорее всего, в следующем году переизберёт Жозе Игнасио Лулу да Сильва президентом, который вместе с Уго Чавесом ранее выдвигал предложение, аналогичное предложению Лопеса Обрадора.

Противовес ОАГ может быть усилен недавней победой в Перу на президентских выборах левого президента Педро Кастильо, а также ожидаемой победой левого президента в Чили в ноябре. Это уже будет консолидированная сила.

Крах неолиберализма в Латинской Америке

Ситуация во многом объясняется не сопротивлению оказаться жертвами в противостоянии Китая и США, а кризисом неолиберальной модели экономики в Латинской Америке, особенно ярко проявившегося в пандемию. Население ощутило, что не защищено по всем параметрам жизни. Кроме того, ОАГ никогда не была американским интеграционным проектом, а скорее инструментом сдерживания коммунизма в контексте холодной войны.

По этой причине предложение президента Мексики о создании нового регионального объединения, который направляет интересы различных участников в сторону подлинной интеграции, имеет право на счастливую жизнь.

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