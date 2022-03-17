Оба лидера президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару и Жозе Инасио Лула да Силва поддерживают Россию в её период спецоперации на Украине.
Сходство позиций по отношению к украинскому кризису отметили высокопоставленные бразильские дипломаты из МИД Бразилии, пишет издание Metrópoles.
Члены администрации Болсонару в Итамарати (МИД), указывает издание, солидарны с позицией дипломата Селсу Аморима, который возглавлял МИД Бразилии во время правления Лулы. В интервью O Globo Аморим выступил против экономических антироссийских санкций.
"Я против санкций. Они ничего не решат и создадут больше проблем для мира. Что должно быть, так это открытие диалога. Кому-то, кого слушает президент Владимир Путин, нужно заняться этим, возможно, Китаю. На всех нас повлияет рост цен на удобрения, продукты питания и другие товары", — сказал бывший глава МИД.
Эта солидарность кажется на первый взгляд странной, потому что Болсонару и Лула являются политическими антагонистами. Однако на самом деле мир настолько изменился, что государства, являющиеся региональными лидерами, не хотят больше быть вассалами США.
Что касается самого Жаира Болсонару, то он, как пишет O Globo, в своей группе в WhatsApp, раскритиковал действия Соединённых Штатов и поддержал президента РФ.
"Россия — не Советский Союз, Владимир Путин — не Сталин, США — больше не добродетельная нация", — говорится в тексте.
Там же указывается, что президент Украины "сдал" страну так называемому "новому мировому порядку" (под гегемонией Запада).
"Только Россия, Китай и Лига арабских государств способны противостоять НМП (новому мировому порядку). Те же люди, которые хотят, чтобы президент Бразилии занял твёрдую позицию (читай — осуждающую РФ) в российско-украинском конфликте, — это те же люди, которые хотят отобрать у нас Амазонию (читай — США)", — говорится в другом отрывке.
Болсонару не хочет, чтобы Бразилия стала "огородом" НМП.
Самый распространённый комментарий в группе гласит, что:
"Наш президент из всего извлекает выгоду!" — пишут поклонники Болсонару.
Причины, которые побудили Болсонару занять такую позицию, анализировались ранее.
Отметим также, что он с самого начала своей президентской карьеры не был ставленником США и либеральные СМИ неслучайно травили его, называя "американским Трампом". Это человек, верующий в Бога, сугубо консервативных взглядов, националист, бывший военнослужащий. Этого достаточно, чтобы сказать, что он — государственник. Болсонару понимает, что мир меняется, именно поэтому он поехал в Россию в напряжённый момент перед началом спецоперации РФ на Украине и заявил всем, что бразильцы "солидарны с Россией".
До сих пор Бразилия осуждала действия России на территории Украины только через позицию в Совете Безопасности, Совете по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН. Некоторые СМИ связывают это с "бунтом" некоторых бразильских дипломатов, которые не хотят бросать откровенный вызов США.
Конечно, Болсонару скорее не пророссийский, а антиамериканский политик, но, с большой долей вероятности, на выборах осенью победит давний друг России — Лула. Он лично пока никак не высказывается о спецоперации и Украине, однако, будучи президентом, решительно осудил американское вторжение в Ирак в 2003 году, а его преемница Дилма Русеф уклонилась от осуждения России в 2014 году, признав таким образом право РФ на воссоединение с Крымом.
Сенаторы от РТ опубликовали в начале российской военной операции резолюцию, осуждающую агрессивную политику США против России. Правда вскоре пост был удалён и заменён призывом искать выход путём диалога, а не силой.
Тем не менее позицию РТ разъяснил один из давних её лидеров Жозе Дирсеу в статье "Уроки Украины".
Политик указывает, что ситуация на Украине дошла до войны по причине госпереворота в 2014 году "при открытом политическом, медийном, дипломатическом и военном вмешательстве" США.
США и Европейский союз, пишет Дирсеу, поощряли на Украине политику этнических чисток, запретив русский язык, поддержали "фашистских боевиков".
По мнению политика, милитаризация Украины западными державами и предложение ей о вступлении в НАТО стали "последней каплей для Путина", который "решился на вторжение", исчерпав дипломатию.
Дирсеу также повторяет тезис Болсонару о том, что США больше не демократия, "а империя и плутократия, опирающаяся на доллар, вооружённые силы", которая "диктует международный порядок согласно своим законам и интересам".
"Война на Украине учит нас (бразильцев) тому, что мы должны немедленно пересмотреть нашу национальную стратегию развития и играть собственную роль в Латинской Америке и в мире", — делает вывод политик.
Он предлагает отстаивать суверенитет в плане укрепления национального государства, развития экономики, социальных реформ "по деконцентрации доходов и богатства".
"Это поможет выжить в мире, где важны национальные интересы и побеждает не только военная сила, но и в основном национальное единство и социально-экономическое развитие", — отметил Дирсеу.
Выборы президента Бразилии состоятся в октябре, в опросах лидирует левый кандидат от "Партии Трудящихся" — Лула, у него 44% поддержки, у правого политика Болсонару — 26%.
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