Почему Бразилия будет пророссийской при любом президенте

Оба лидера президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару и Жозе Инасио Лула да Силва поддерживают Россию в её период спецоперации на Украине.

Сходство позиций по отношению к украинскому кризису отметили высокопоставленные бразильские дипломаты из МИД Бразилии, пишет издание Metrópoles.

Члены администрации Болсонару в Итамарати (МИД), указывает издание, солидарны с позицией дипломата Селсу Аморима, который возглавлял МИД Бразилии во время правления Лулы. В интервью O Globo Аморим выступил против экономических антироссийских санкций.

"Я против санкций. Они ничего не решат и создадут больше проблем для мира. Что должно быть, так это открытие диалога. Кому-то, кого слушает президент Владимир Путин, нужно заняться этим, возможно, Китаю. На всех нас повлияет рост цен на удобрения, продукты питания и другие товары", — сказал бывший глава МИД.

Эта солидарность кажется на первый взгляд странной, потому что Болсонару и Лула являются политическими антагонистами. Однако на самом деле мир настолько изменился, что государства, являющиеся региональными лидерами, не хотят больше быть вассалами США.

США — больше не добродетельная нация

Что касается самого Жаира Болсонару, то он, как пишет O Globo, в своей группе в WhatsApp, раскритиковал действия Соединённых Штатов и поддержал президента РФ.

"Россия — не Советский Союз, Владимир Путин — не Сталин, США — больше не добродетельная нация", — говорится в тексте.

Там же указывается, что президент Украины "сдал" страну так называемому "новому мировому порядку" (под гегемонией Запада).

"Только Россия, Китай и Лига арабских государств способны противостоять НМП (новому мировому порядку). Те же люди, которые хотят, чтобы президент Бразилии занял твёрдую позицию (читай — осуждающую РФ) в российско-украинском конфликте, — это те же люди, которые хотят отобрать у нас Амазонию (читай — США)", — говорится в другом отрывке.

Болсонару не хочет, чтобы Бразилия стала "огородом" НМП.

Самый распространённый комментарий в группе гласит, что:

Россия будет поставлять в Бразилию удобрения в обмен на продукты питания;

построит авиационные заводы в Бразилии;

будет продвигать совместные военные учения;

продавать топливо ниже цен ОПЕК;

изучается возможность строительства в Бразилии "космической базы".

"Наш президент из всего извлекает выгоду!" — пишут поклонники Болсонару.

Почему Болсонару стал пророссийским

Причины, которые побудили Болсонару занять такую позицию, анализировались ранее.

Отметим также, что он с самого начала своей президентской карьеры не был ставленником США и либеральные СМИ неслучайно травили его, называя "американским Трампом". Это человек, верующий в Бога, сугубо консервативных взглядов, националист, бывший военнослужащий. Этого достаточно, чтобы сказать, что он — государственник. Болсонару понимает, что мир меняется, именно поэтому он поехал в Россию в напряжённый момент перед началом спецоперации РФ на Украине и заявил всем, что бразильцы "солидарны с Россией".

До сих пор Бразилия осуждала действия России на территории Украины только через позицию в Совете Безопасности, Совете по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН. Некоторые СМИ связывают это с "бунтом" некоторых бразильских дипломатов, которые не хотят бросать откровенный вызов США.

Лула поддержит Россию гораздо более твёрдо

Конечно, Болсонару скорее не пророссийский, а антиамериканский политик, но, с большой долей вероятности, на выборах осенью победит давний друг России — Лула. Он лично пока никак не высказывается о спецоперации и Украине, однако, будучи президентом, решительно осудил американское вторжение в Ирак в 2003 году, а его преемница Дилма Русеф уклонилась от осуждения России в 2014 году, признав таким образом право РФ на воссоединение с Крымом.

Сенаторы от РТ опубликовали в начале российской военной операции резолюцию, осуждающую агрессивную политику США против России. Правда вскоре пост был удалён и заменён призывом искать выход путём диалога, а не силой.

Тем не менее позицию РТ разъяснил один из давних её лидеров Жозе Дирсеу в статье "Уроки Украины".

Политик указывает, что ситуация на Украине дошла до войны по причине госпереворота в 2014 году "при открытом политическом, медийном, дипломатическом и военном вмешательстве" США.

США и Европейский союз, пишет Дирсеу, поощряли на Украине политику этнических чисток, запретив русский язык, поддержали "фашистских боевиков".

По мнению политика, милитаризация Украины западными державами и предложение ей о вступлении в НАТО стали "последней каплей для Путина", который "решился на вторжение", исчерпав дипломатию.

Дирсеу также повторяет тезис Болсонару о том, что США больше не демократия, "а империя и плутократия, опирающаяся на доллар, вооружённые силы", которая "диктует международный порядок согласно своим законам и интересам".

Каковы уроки Украины для Бразилии

"Война на Украине учит нас (бразильцев) тому, что мы должны немедленно пересмотреть нашу национальную стратегию развития и играть собственную роль в Латинской Америке и в мире", — делает вывод политик.

Он предлагает отстаивать суверенитет в плане укрепления национального государства, развития экономики, социальных реформ "по деконцентрации доходов и богатства".

"Это поможет выжить в мире, где важны национальные интересы и побеждает не только военная сила, но и в основном национальное единство и социально-экономическое развитие", — отметил Дирсеу.

Выборы президента Бразилии состоятся в октябре, в опросах лидирует левый кандидат от "Партии Трудящихся" — Лула, у него 44% поддержки, у правого политика Болсонару — 26%.

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