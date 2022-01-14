Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз в Венесуэле и на Кубе. "Путин всё поставил на кон", — считают в Латинской Америке.

Россия объявила о возможном размещении военной инфраструктуры у границ США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг, что США и НАТО сказали "нет" требованиям России о гарантиях безопасности. На вопрос об ответных мерах Москвы он не исключил размещения военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

"Я не хочу ничего подтверждать (…) и ничего исключать", — сказал он.

Дипломат напомнил, что президент Владимир Путин говорил о "военно-технических" мерах, например, по линии российского военно-морского флота, которые могут быть приняты, если дела пойдут в направлении "провоцирования России и дальнейшего усиления военного давления" на Москву со стороны Вашингтона.

Венесуэла будет приветствовать военные базы РФ

В Венесуэле сразу откликнулся самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо.

"Чего хочет Россия? Сделать нас частью конфликта, который даже не латиноамериканский?", — задался он вопросом. "России не нужно размещать какие-либо военные силы в Венесуэле, потому что мы суверенная страна", — подчеркнул Гуайдо.

Однако министр обороны страны Владимир Падрино Лопес назвал возможное размещение российских ракет на территории Венесуэлы "углублением сотрудничества", а Гуайдо — "гнусным представителем" антивенесуэльских сил.

Он напомнил, что военный договор между двумя странами "уже существует".

"Неудивительно видеть, как гнусный представитель врагов Родины говорит о национальном суверенитете после того, как умолял о военном вмешательстве и санкциях против Венесуэлы, когда Россия поднимает вопрос об углублении отношений военного сотрудничества между нашими странами, которые УЖЕ существуют", — написал Падрино в Twitter.

Путин хвастается?

На Западе также отреагировали на замечание Рябкова. Советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что не собирается реагировать "на хвастовство на публике". Он сказал, что "если Россия захочет пойти по этому пути, мы будем решительно с этим бороться".

Возникает вопрос, каким образом, потому что сотрудничество между Россией и Венесуэлой обширно и санкции США его не остановили. Всего два месяца назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсиа подтвердил, что Россия солидарна с правительством президента Николаса Мадуро перед лицом "незаконных" санкций и предполагаемого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы со стороны других стран.

В июне 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на Конференции по международной безопасности, что Куба, Венесуэла и Никарагуа нуждаются в военной поддержке со стороны Москвы больше, чем когда-либо прежде из-за различных форм давления, которое испытывают эти страны.

Россия готова к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Россия уже хорошо готова к оказанию такой поддержки. Российские военные уже присутствуют в Венесуэле в качестве советников, технического персонала ( купленное у России оружие на 11 млрд. долл. надо обслуживать) и проводят совместные операции с армией Венесуэлы в рамках существующих договоров. Так, в страну прилетали стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, а также самолет ВКС РФ Ил-62 из Сирии с десантом на борту.

Венесуэльские СМИ в этой связи писали о создании военной базы на северо-востоке Венесуэлы.

Газета El Pitazo сообщала, что российские специалисты по беспилотникам участвовали в облаве на американских и колумбийских наёмников, пытавшихся устроить государственный переворот в Венесуэле в мае прошлого года.

Вспомним также о провальной операции СБУ и ЦРУ по вербовке и отправке российских бывших военных и ополченцев Донбасса якобы в Венесуэлу для работы по охране нефтяных вышек. То, что опытные люди с определёнными навыками согласились на это, говорит о многом.

На Кубе в советские времена действовала база радиоразведки в Лурдесе — на окраине Гаваны, способная контролировать большую часть коммуникаций Соединенных Штатов. Эта база была закрыта Владимиром Путиным в 2001 году. Второй военной силой была база для обслуживания подводных лодок в Сьенфуэгосе. И третьей — мотострелковая бригада, имевшая танковый и артиллерийский батальоны, численностью до 3 тыс. человек.

Военное сотрудничество было свёрнуто после развала СССР, но сегодня поддерживается военными советниками и сотрудничеством с кубинской военно-технической промышленностью. Возможно, достигнута договорённость о техническом обслуживании сил ВМФ РФ в кубинских портах. В 2020 году главком ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил Кубу и специалисты говорили, что этот вопрос обсуждался.

Посол РФ на Кубе Андрей Гуськов позже сообщил, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала страны, выделив на это кредит на сумму свыше 1 млрд евро. Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук утверждал, что Москва готова помочь Гаване в укреплении её флота и "займется модернизацией ее оборонно-промышленного комплекса".

Наибольшая помощь Кубе Россией оказывается в финансовой сфере, Москва простила острову 90% "советского" долга, оставшуюся сумму Гавана прекратила выплачивать в 2020 году. В прошлом году стороны договорились о двухлетнем моратории на её возврат. Вероятно, не за "красивые глаза".

"Россия будет вести себя, как вёл Советский Союз"

Аргентинский аналитик Клаудио Фантини сказал "Радио Митра", что Россия поставила перед собой "непоколебимую цель" не допустить вступления в НАТО стран постсоветского пространства, "а тем более Украины".

После событий в Казахстане угроза Рябкова по Латинской Америке показывает, "до какой степени Владимир Путин ставит всё на кон" , отметил аналитик.

По мнению политолога, российский президент "уже заходит очень далеко" и пытается показать США, "что Украина значит для русского национализма".

"Русский ультранационализм имеет что-то общее с тем, что было в советскую эпоху, которая была как бы величайшим геополитическим достижением России. Так что как таковой русский национализм продолжает оглядываться вокруг себя и других стран. И в определённых точках Россия будет двигаться так же, как двигался Советский Союз. Есть геополитическое желание вернуться к этому и, прежде всего, вернуть себе территории, которые до советской эпохи принадлежали России ", — заключил Клаудио Фантини.

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