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Автор Любовь Степушова

"Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев

Мир » Северная Америка » США и Канада

Власти США беспокоятся не о поддержке "суверенной, демократической" Украины, а о наживе. Они перестанут ухмыляться, когда "Джавелинами" будут подрывать их банки, а "Стингерами" — самолёты.

"Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев

Запад снабжает оружием самый большой нелегальный рынок в мире — Украину

В четверг украинские СМИ сообщили, что член харьковской теробороны разместил в интернете объявление о продаже оружия и гранат и нашёл покупателя в Одессе. Однако, во время сделки появились полицейские, в которых продавец метнул гранату.

Согласно Глобальному индексу организованной преступности, Украина является одним из крупнейших нелегальных рынков торговли оружием с "небольшим количеством барьеров", располагая "миллионами единиц стрелкового и лёгкого оружия". Её роль только усилилась с началом конфликта на востоке Украины, предупреждают эксперты.

Один только Вашингтон уже поставил или пообещал Украине военное снаряжение, включая:

  • 7 тысяч противотанковых комплексов третьего поколения FGM-148 "Джавелин";
  • по меньшей мере, 200 переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер";
  • сотни беспилотников-камикадзе Switchblade,
  • 7000 штурмовых винтовок с 50 миллионами патронов,
  • ракеты с лазерным наведением и радарные системы для обнаружения дронов и корректировки артиллерийского огня,
  • ракетную систему высокоточного наведения Himars.

Полный список поставленного Западом оружия огромен.

Это оружие скоро появится в Европе и на других континентах

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предупредил, что огромная часть вооружений, которыми страны Запада накачивают Украину, в итоге окажется в руках преступников, сообщает The Guardian.

По его словам, нелегальные торговцы оружием действуют на глобальном уровне, поэтому уже совсем скоро украинский арсенал, в том числе, тяжёлый, появится на чёрных рынках далеко за пределами Украины.

"Мы можем ожидать притока оружия в Европу и за её пределы. Мы должны быть встревожены, и мы должны ожидать, что это оружие попадёт не только в соседние страны, но и на другие континенты", — сказал он.

Об этом же предупреждает исследователь и директор Фламандского института мир Нильс Дюке.

"На данный момент существуют очень значительные риски, связанные с распространением оружия на Украине, в частности, в отношении стрелкового оружия и лёгких вооружений", — сказал он AFP .

США отслеживают только 1% поставок своего оружия на экспорт

Эксперт считает задачу отслеживания оружия через зоны конфликта практически невыполнимой.

"Это иллюзия думать, что в контексте войны вы действительно можете контролировать находящееся там (на Украине) оружие. Мы знаем, что многие виды оружия не вернутся к официальным силам, а останутся в регионе на долгие годы", — сказал Дюке.

В США также бьют тревогу. Конгресс потребовал контроля над вооружением, которое США поставили в рамках $40 миллиардной военной помощи Украине, иначе новые военные поставки потеряют поддержку конгрессменов.

Известно, что Государственный департамент отслеживает только один процент от общего числа лицензий на экспорт оружия. Из этого небольшого процента 25 процентов расследований были " неблагоприятными". То есть, оружие ушло неизвестно куда, или иностранные правительства-получатели не ответили на запросы.

"Джавелины" и "Стингеры" ударят по американцам и европейцам

Как сказал Pravda.Ru военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина распродаёт поставляемое оружие, так как "там нет власти и закона, и оно может попасть в руки террористам".

"США передали Украине "Стингеры", которые можно применить где угодно, против американских самолетов, в том числе. Эти "Стингеры" могут оказаться на Ближнем Востоке, в Южной Азии и так далее", — сказал эксперт.

Не пожелавший назваться высокопоставленный французский офицер сказал AFP, что "мы по-другому взглянем на ситуацию и перестанем улыбаться, когда увидим ограбления банков с применением "Джавелинов".

Виктор Литовкин не удивляется беспечности американцев.

"Нажива у них на первом месте и только потом уже — мозги", — сказал эксперт.

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США признали разработку смертельного оружия в биолабах на Украине
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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