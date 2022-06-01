Российской Федерации выгодно объединение с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, несмотря на затраты по восстановлению разрушенной инфраструктуры, но надо это сделать с умом.
Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.
"Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле", — сообщил Слуцкий РИА "Новости".
По его мнению, Россия располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы обеспечить присоединившиеся территории.
Ранее о референдумах заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он добавил кандидатам на присоединение к РФ Запорожскую область. Турчак уверен, что жители Херсонской и Запорожских областей не могут проголосовать против.
"Люди хотят защиты, стабильности, чтобы, наконец, после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир", — сказал он РИА "Новости".
Турчак указал одно условие: референдумы должны пройти, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности.
То есть, предполагается, что за месяц-полтора спецоперация РФ на Украине достигнет значительных успехов.
Как сказал Pravda.Ru генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, эти заявления "пока ещё, в большей степени, носят прогностический характер".
По его мнению, надо определить наиболее оптимальную конфигурацию.
"Есть смысл помониторить ситуацию, реакцию внутри и вовне и обсудить, в том числе, с населением ту конфигурацию, в которой они хотели бы строить отношения с Россией — быть ли какими-то самостоятельными субъектами, и как бы они между собой хотели соотноситься", — сказал эксперт.
Анатолий Гагарин отметил, что субъекты, которые сейчас находятся в "новых состояниях", заявляют о желании присоединиться к России, но специалисты по международному праву должны "тщательно просчитать все возможности и плюсы и минусы тех взаимоотношений, которые мы будем выстраивать с ними".
"Это новая политическая реальность, которая должна быть выстроена очень аккуратно и с максимальной пользой для всех участников процесса", — сказал он.
Отвечая на вопрос, каковы будут бюджетные расходы РФ на присоединение этих субъектов, Анатолий Гагарин посчитал, что надо поставить вопрос иначе: "Насколько это нам будет выгодно?".
По его мнению, несмотря на то, что РФ необходимо будет восстанавливать разрушенные регионы, экономика России только выиграет от интеграции, учитывая уровень экономического развития ДНР, ЛНР и Херсонской области.
"Это не такие огромные затраты для нашего бюджета. В течение очень небольшого периода времени можно будет говорить даже о росте экономики РФ, в том числе, и этих регионов. Потому что они уже экономически интегрируются с нами и показывают хорошие темпы", — сказал Анатолий Гагарин.
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