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Автор Любовь Степушова

Эксперт о присоединении к РФ ЛДНР и Херсонской области: выгодно всем

Политика » Власть

Российской Федерации выгодно объединение с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, несмотря на затраты по восстановлению разрушенной инфраструктуры, но надо это сделать с умом.

Эксперт о присоединении к РФ ЛДНР и Херсонской области: выгодно всем

Российские политики оптимистично смотрят на присоединение к РФ ЛДНР и областей Украины

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.

"Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле", — сообщил Слуцкий РИА "Новости".

По его мнению, Россия располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы обеспечить присоединившиеся территории.

Ранее о референдумах заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он добавил кандидатам на присоединение к РФ Запорожскую область. Турчак уверен, что жители Херсонской и Запорожских областей не могут проголосовать против.

"Люди хотят защиты, стабильности, чтобы, наконец, после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир", — сказал он РИА "Новости".

Турчак указал одно условие: референдумы должны пройти, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности.

То есть, предполагается, что за месяц-полтора спецоперация РФ на Украине достигнет значительных успехов.

Спешить с объединением не надо

Как сказал Pravda.Ru генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, эти заявления "пока ещё, в большей степени, носят прогностический характер".

По его мнению, надо определить наиболее оптимальную конфигурацию.

"Есть смысл помониторить ситуацию, реакцию внутри и вовне и обсудить, в том числе, с населением ту конфигурацию, в которой они хотели бы строить отношения с Россией — быть ли какими-то самостоятельными субъектами, и как бы они между собой хотели соотноситься", — сказал эксперт.

Анатолий Гагарин отметил, что субъекты, которые сейчас находятся в "новых состояниях", заявляют о желании присоединиться к России, но специалисты по международному праву должны "тщательно просчитать все возможности и плюсы и минусы тех взаимоотношений, которые мы будем выстраивать с ними".

"Это новая политическая реальность, которая должна быть выстроена очень аккуратно и с максимальной пользой для всех участников процесса", — сказал он.

России выгодна интеграция с ЛДНР и украинскими областями

Отвечая на вопрос, каковы будут бюджетные расходы РФ на присоединение этих субъектов, Анатолий Гагарин посчитал, что надо поставить вопрос иначе: "Насколько это нам будет выгодно?".

По его мнению, несмотря на то, что РФ необходимо будет восстанавливать разрушенные регионы, экономика России только выиграет от интеграции, учитывая уровень экономического развития ДНР, ЛНР и Херсонской области.

"Это не такие огромные затраты для нашего бюджета. В течение очень небольшого периода времени можно будет говорить даже о росте экономики РФ, в том числе, и этих регионов. Потому что они уже экономически интегрируются с нами и показывают хорошие темпы", — сказал Анатолий Гагарин.

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"ДНР и ЛНР хотят войти в состав России"
Куратор: Олег Артюков
Темы лнр днр россия украина анатолий турчак херсонская область леонид слуцкий (политик)
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