Владимир Зеленский в воскресенье посетил Харьков, где провел рабочее совещание по ситуации в городе. Визит не был фейковым и заставил задуматься, зачем приезжал президент, и что он собирается в городе учинить.
Об этом пишет Telegram-канал "Харьков наш".
Автор считает, что это был необычный визит президента страны по нескольким причинам:
Как пишет "Страна", Дудин опубликовал пост в ФБ, из которого следует, что он считает причиной своего увольнения интриги главы администрации области Олега Синегубова. В частности, Дудин дал понять, что история с водружением пограничного столба на границе с Россией имела постановочный характер.
Другие украинские Теlegram-каналы полагают, что Зеленский стал зачищать силовой блок, чтобы его представители потом не ушли в оппозицию к действующей власти, начав собственную политическую карьеру, вплоть до совершения переворота.
"Наш Харьков" считает, что снятие Дудина — следствие конфликта с главой "Кракена" Немичевым, в котором победил последний, и теперь город отдан ему на "кормление".
Этот же канал пишет, что по данным харьковчан, тероборона отправляет награбленное по почте:
"Сказать "много" — ничего не сказать. Сумки, баулы, коробки, большие коробки. Заявляют минимальную стоимость, при этом характеризуют наполнение как "электроника", "хрупкое" и так далее. Бывает, телевизоры отправляют, плоские".
Отметим, что харьковчан активно стали звать обратно в город. Градоначальник Игорь Терехов пообещал запустить городской транспорт и даже рынок открыл.
А логика проста — с помощью "Азова" из мирных горожан хотят сделать живой щит, по примеру Мариуполя.
Отвечая на вопрос Pravda.Ru, есть ли в Харькове подполье, экс-депутат Верховной рады, политик Олег Царёв отметил, что, несмотря на активную работу СБУ, в городе есть люди, которые сотрудничают с российскими войсками и сообщают некую военную информацию.
"Сами украинцы пишут о том, что удивительно точно прилетают российские ракеты. Вспомните, что российская ракета прилетела в здание администрации в то время, когда там было совещание. То есть украинцы считают, что находятся люди, которые сотрудничают с российскими войсками и сообщают некую военную информацию", — отметил Олег Царёв.
Политик считает, что Россия должна была организовать в Харькове сильное подполье, так как там было много мотивированных на помощь людей. Но Москва была настроена на выполнение Минских соглашений.
* Организации запрещённые в РФ
Читайте по теме: Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим
Постпред РФ в ЕС уверил, что Россия не собиралась захватывать Киев и Харьков
Норин: для ВСУ Харьков и Донбасс важнее, чем остров Змеиный
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.