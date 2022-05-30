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Автор Любовь Степушова

Харьков готовят к участи Мариуполя. Есть ли способ её избежать?

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский в воскресенье посетил Харьков, где провел рабочее совещание по ситуации в городе. Визит не был фейковым и заставил задуматься, зачем приезжал президент, и что он собирается в городе учинить.

Харьков готовят к участи Мариуполя. Есть ли способ её избежать?

Необычный визит Зеленского в Харьков

Об этом пишет Telegram-канал "Харьков наш".

Автор считает, что это был необычный визит президента страны по нескольким причинам:

  • гаубицы и РСЗО возвратились на те места, которые они занимали до так называемого "затишья", и начали канонаду сразу после отъезда Зеленского;
  • на базе харьковского нацистского батальона "Кракен"* объявлено о формировании подразделения "Азов-Харьков"*. "Кракен", вылупившийся из "Азова", размножился делением для "регероизации" бренда после поражения в Мариуполе. В связи с этим удвоится количество нацистов и удвоится число опасных для харьковчан объектов, занятых этими самыми нацистами, пишет канал.
  • Зеленский снял руководителя местной СБУ Романа Дудина несмотря на то, что тот активно отчитывался о задержании изменников, занимающих "активную антиукраинскую позицию".

Как пишет "Страна", Дудин опубликовал пост в ФБ, из которого следует, что он считает причиной своего увольнения интриги главы администрации области Олега Синегубова. В частности, Дудин дал понять, что история с водружением пограничного столба на границе с Россией имела постановочный характер.

Другие украинские Теlegram-каналы полагают, что Зеленский стал зачищать силовой блок, чтобы его представители потом не ушли в оппозицию к действующей власти, начав собственную политическую карьеру, вплоть до совершения переворота.

Харьков отдан "Азову" на "кормление"

"Наш Харьков" считает, что снятие Дудина — следствие конфликта с главой "Кракена" Немичевым, в котором победил последний, и теперь город отдан ему на "кормление".

Этот же канал пишет, что по данным харьковчан, тероборона отправляет награбленное по почте:

"Сказать "много" — ничего не сказать. Сумки, баулы, коробки, большие коробки. Заявляют минимальную стоимость, при этом характеризуют наполнение как "электроника", "хрупкое" и так далее. Бывает, телевизоры отправляют, плоские".

Харьков станет вторым Мариуполем

Отметим, что харьковчан активно стали звать обратно в город. Градоначальник Игорь Терехов пообещал запустить городской транспорт и даже рынок открыл.

А логика проста — с помощью "Азова" из мирных горожан хотят сделать живой щит, по примеру Мариуполя.

Отвечая на вопрос Pravda.Ru, есть ли в Харькове подполье, экс-депутат Верховной рады, политик Олег Царёв отметил, что, несмотря на активную работу СБУ, в городе есть люди, которые сотрудничают с российскими войсками и сообщают некую военную информацию.

"Сами украинцы пишут о том, что удивительно точно прилетают российские ракеты. Вспомните, что российская ракета прилетела в здание администрации в то время, когда там было совещание. То есть украинцы считают, что находятся люди, которые сотрудничают с российскими войсками и сообщают некую военную информацию", — отметил Олег Царёв.

Политик считает, что Россия должна была организовать в Харькове сильное подполье, так как там было много мотивированных на помощь людей. Но Москва была настроена на выполнение Минских соглашений.

* Организации запрещённые в РФ

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Куратор: Любовь Степушова
Темы россия харьков украина владимир зеленский
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