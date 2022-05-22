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Автор Любовь Степушова

Зеленский сдал полякам бывшую Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Визит польского президента Анджея Дуды в Киев определил, что поляки возвращают себе управление Украиной, отбрасывая её в XVII век.

Зеленский сдал полякам бывшую Украину

Дуда призвал заключить новый договор с Украиной

Не так давно Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной в будущем не будет. Это навело на мысль, что Варшава замахнулась на западные территории Украины.

История получила развитие в воскресенье. Будучи с визитом в Киеве и выступая в Раде, президент Польши напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "нас вместе более 80 миллионов поляков и украинцев и что вместе мы сильнее".

"Мы не должны упустить этот шанс", — сказал Дуда.

"Сегодня настало время для нового польско-украинского договора о добрососедстве", — добавил он.

По его мнению, в этот договор вошло бы всё, "что мы вместе построили в наших отношениях даже за последние месяцы".

"Польско-украинская граница должна соединять, а не разделять", — подчеркнул Дуда и предложил построить скоростную железную дорогу, которая свяжет Киев с Варшавой.

Полякам на Украине будут предоставлены права украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в ответном слове, сообщил, что в ближайшее время представит в Верховную Раду Украины для поляков "аналогичный — зеркальный проект" тому, который принят в отношении украинских беженцев в Польше — легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинское обслуживание и социальное обеспечение.

"Не дай Бог, чтобы в таких условиях, в условиях войны, все эти привилегии когда-нибудь понадобятся польским гражданам", — заверил Зеленский.

Но если Зеленский не хочет, чтобы они полякам понадобились, зачем тогда эти привилегии?

Запад разрешил: поляки получают контроль над госуправлением Украины

Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что поляки получают гражданские и политические "почти права". Они могут быть избранными на выборные должности и назначены :

  • в органы государственной власти и местного самоуправления;
  • на должности в государственных стратегических предприятиях и концернах с полным доступом к секретным данным;
  • на должность судьи и судьи Конституционного суда.

Силовики будут почти интегрированы, добавляет канал, который имеет выход в офис президента Зеленского.

"Это сдача суверенитета под благие намерения? Неужели, наша власть осознаёт, что это уже всё?", — задаётся вопросами "Легитимный".

Аналитик Александр Носович видит единственный смысл этого закона в том, чтобы допустить поляков к государственной тайне, занятию руководящих должностей в стратегических отраслях, службе в армии и спецслужбах.

По его мнению, развитие событий показывает, что Варшаву подпустили к управлению Украиной, потому что кураторы в США поняли, что важнейших восточных территорий в границах Украины, "скорее всего, не будет".

"А что остаётся? Волынь, Подолия, Галичина, Центральная Украина", это — пожалуйста, пишет Носович.

Украину вернули в XVII век

Политик и писатель Захар Прилепин указывает, что Украину вернули в то состояние, "в которым мы застаём её на первых страницах повести Гоголя "Тарас Бульба".

"И хотя Гоголь датировал её XV веком — исторически более точно переместить события повести в конец XVI, первую треть XVII века", считает Прилепин.

"Этот путь уже был пройден однажды! Это не будущее — это предательское прошлое", — отметил он.

Действительно, особый статус поляков очень напоминает их права в XVII веке, когда они осуществляли управление украинскими землями через Руину и Чёрную Раду, но закончилась их власть в результате вооружённого восстания православного населения Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого и наступления русской армии в 1654 -1655 годах.

Поляки будут избегать столкновений с армией РФ

Некоторые военные аналитики считают, что ситуация даёт право польским военным принимать участие в конфликте на Украине, не втягивая НАТО.

Так, Telegram-канал "Старше Эдды" пишет, что если Польша получит право на осуществление полицейских функций на бывшей Украине, то рано или поздно ей придётся столкнуться с наступающей российской армией.

"5 статью НАТО подобное столкновение не активирует, прямые бои войска польского и ВС РФ, станут ещё одним из эпизодов Русской войны за освобождение Украины. Хотя, как видится мне, несмотря на весь польский гонор, дальше оккупации Галиции Варшава не пойдёт и прямого столкновения с нашей армией попытается избежать”, — считает автор канала, который принимает участие в СВО.

Читайте по теме: Варшава объявила о создании польско-украинского государства

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