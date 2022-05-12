Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.

Моравецкий призвал вырезать русских

Польский премьер Матеуш Моравецкий в колонке для Daily Telegraph отметил, что "Путин добился своего. Он заразил интернет миллионами слов ложной информации".

"Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в её военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — предложил Моравецкий англоязычному миру.

Он предупредил, что надо браться за эту задачу "немедленно", потому что Россия не остановится в Киеве.

"Она отправилась в долгий поход на Запад, и от нас зависит, где мы её остановим", — добавил Моравецкий.

По сути, его заявления означают буквальный призыв к этнической чистке русских, потому что именно русские являются носителями идеологии Русского мира.

Налицо

психопатия,

переоценка собственной роли и достижений

и намерение стать новым фюрером Европы с помощью англосаксов.

Европа не возражает против идеи нового фюрера

А в Европе не возражают подставить поляков под российские "Калибры". Мысли Моравецкого там повсеместно разделяют, но не так откровенно, чтобы не совсем уж злить Русский мир.

"Стереть русских и сербов с лица земли — это конечная цель Запада… Мы имеем дело не с отменой культуры как таковой, а с отменой целого народа. Россия должна быть к этому готова и предпринять действия в будущем, чтобы защитить себя", — сказал сербский режиссёр Эмиль Кустурица в беседе с журналистами "Известий".

Моравецкий разорил Польшу

Пока Моравецкий накликает войну с Россией, финансовое положение большинства поляков ухудшилось больше, чем они ожидали год назад. Это ясно из отчёта, подготовленного в конце апреля MediaHub и исследовательским институтом Pollster.

По сравнению с результатами 2021 года на 12% увеличилась группа респондентов, у которых материальное положение изменилось в худшую сторону. Хуже всего она выглядит в группе старше 55 лет — 52% опрошенных отметили ухудшение материального положения за последний год.

Больше всего на них повлияло увеличение расходов на аренду и коммунальные услуги. Более того, они заявляют, что уже ограничивают расходы во всех возможных позициях.

Более 90% поляков ожидают роста цен, большинство из них хотят ограничить свои расходы. Ими движет не желание отложить, а необходимость дожить до "первого числа", говорится в отчёте.

Добавим, что беженцы с Украины сотнями тысяч наводнили Польшу, их Моравецкий поит, кормит, содержит, но спросил ли он поляков, касаются ли их страдания генетических врагов — бандеровцев.

Русские солдаты запомнят, как выглядит Моравецкий, вдруг в походе на Запад, который он предсказывает, придётся встретиться.

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