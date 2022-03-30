Премьер-министр Польши: ненависть к русским — это мейнстрим

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто объявил о том, о чём ранее на Западе как-то говорить стеснялись. А именно, что русофобия является мейнстримом.

"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", — сказал он в среду на пресс-конференции.

"То, что ранее называли необходимостью снижения цен путем поиска дешевых ископаемых в России, сегодня уже означает плату за военную машину (президента РФ Владимира) Путина", — добавил глава польского правительства.

По словам Моравецкого, в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".

Приурочены эти заявления были к представленному Моравецким "плану дерусификации энергетики" Польши, то есть планах полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России до конца текущего года.

Собственно, нет ничего удивительного в том, что именно польский премьер-министр выступил с таким заявлением. Польские власти длительное время были в авангарде явления, именуемого русофобией. И дело не ограничивалось только заявлениями.

Напомним, что нынешние власти Польши — а у власти сейчас правоконсервативная партия "Право и справедливость" — с 2016 года вели расследование катастрофы самолёта Ту-154, которая произошла в 2010 году под Смоленском. В той катастрофе погибли 96 человек, в их числе президент Польши Лех Качиньский. И в ходе этого расследования всячески пытались подчеркнуть причастность России к произошедшему, выдвигая самые фантастические версии и продвигая теории заговора.

Но вернёмся к нынешним заявлениям Матеуша Моравецкого. Любопытно было бы знать, как на него отреагируют политики других стран Евросоюза и НАТО.

Вот, например, на прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон уверял, что "даже близко не русофоб".

"Я думаю, нет ни одного человека в НАТО или G7, кто против русского народа. Совсем нет, а я меньше всего", — заявил политик. Джонсон еще подчеркнул, что является "единственным премьер-министром в истории Великобритании, которого зовут Борис".

А кроме того, стоит задуматься над тем, как защищать права русскоязычных в европейских странах. Ведь по сути, заявление Моравецкого можно рассматривать и как своего поощрение к нападкам на наших соотечественников. Которых хватает и без таких провокационных заявлений.

Но все же, подождём реакции европейских политиков. Даже интересно, последует ли таковая.