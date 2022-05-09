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Автор Любовь Степушова

Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ?

Мир » Европа » Евросоюз

В Польше совершено нападение украинцев и поляков соответственно на посла в Варшаве Сергея Андреева и консула Сергея Семёнова в Гданьске. Польша провоцирует РФ на жёсткие ответные меры.

Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ?

Нападение на посла РФ Андреева в Варшаве

9 мая в День Победы посол России в Польше Сергей Андреев приехал на Кладбище-Мавзолей советских солдат в Варшаве.

Там дипломата ждала группа людей с украинскими флагами и оскорбительными плакатами. В какой-то момент к послу подбежала группа украинцев и облила его красной краской. Сайт myPolitics. pl сообщает, что украинская журналистка Ирина Земляна призналась в преступлении.

Посол Андреев, надо отдать ему должное, не смутился:

"Я горжусь своим президентом", — заверил Андреев в интервью присутствующим журналистам. Посол подчеркнул, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика — это не Украина.

Затем дипломат уехал с кладбища, сообщает dorzeczy.pl.

Спланированная провокация Польши

Один из лидеров парламентской партии "Конфедерация" Роберт Винницкий указал в Twitter, что "имеется много признаков спланированной провокации и, к сожалению, отсутствия контроля над ситуацией со стороны польских служб".

Версию подтверждает то, что МИД Польши "не рекомендовал" российскому посольству проведение церемонии возложения венков, ссылаясь на то, что указанные события якобы связаны с российской спецоперацией на Украине и противоречат Уголовному кодексу Польши.

Также в пользу версии говорит позиция мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который заявил, что "ни одно польское государственное учреждение не должно прикладывать руку к этой инициативе (возложение венков).

"Больше того — это надо запретить", — добавил Тшасковский, направив письмо по этому поводу в МИД Польши. Но МИД его отфутболил, сказав, что кто может запретить торжественную церемонию, так это мэр.

Нападение на консула Сергеева в Гданьске

Нападение на посла было не единственным. В Гданьске напали на консула Сергея Семенова. Он также приехал возложить венок на кладбище советских воинов, где его встретила группа агрессивных поляков и среди них — депутат от левых Беата Мачеевская. Она подошла к консулу и попыталась его остановить.

"Произошла потасовка и словесная перепалка".

Пожалуйста, не трогайте меня, я депутат Сейма, — воскликнула Мацеевская.

А я консул, — ответил русский дипломат, цитирует dorzeczy. pl.

Согласно польскому законодательству, нападение или оскорбление представителя иностранного государства регулируется ст. 136 Уголовного кодекса Польши, виновные подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Последствия для Польши

Некоторые польские комментаторы инцидентов указывают на возможные последствия этой ситуации для Польши.

"Помните, что уровень защиты и обращения с иностранными дипломатами в Польше определяет те же параметры обращения с нашими дипломатами за пределами Польши", — написал в Твиттер Кшиштоф Босак, один из лидеров "Конфедерации".

"Позволить властям перенести конфликт на нашу территорию — это противоречит государственному интересу Польши", — добавил политик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с послом Андреевым свидетельствует о "курсе на реинкарнацию фашизма".

"Нас нельзя запугать", — сказала она и пообещала официальную реакцию МИД реакцию в течение нескольких дней.

Несомненно, нападений на польских дипломатов в России не будет, но должны быть прекращены дипотношения с Польшей, которая является не просто "недружественной" страной, а враждебной.

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