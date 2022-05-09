Захарова послу в Варшаве: "Вы невероятного мужества и выдержки человек"

Pravda.Ru уже сообщала, что сегодня, 9 мая, в Варшаве при возложении венка на мемориальном кладбище советских воинов на посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов из РФ было совершено нападение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала нашего посла в социальных сетях.

"Дорогого Сергея Вадимовича Андреева, для которого Польша — третья страна, где он посол, просто хочется обнять. Невероятного мужества и выдержки человек!" — пишет представитель российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, поклонники нацизма в какой уже раз обнажили собственное лицо, которое оказалось кровавым.

"На Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", — писала ранее Захарова.

Мария Захарова подчёркивает, что нас никому не запугать, а страшно должно быть европейцам от "собственного отражения в зеркале".