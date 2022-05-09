Сенатор Афанасьева назвала гадами напавших на посла РФ в Польше

Агрессивные граждане, напавшие на российского посла Сергея Андреева в Польше и облившие его красной жидкостью, являются "поклонниками фашистской гадины", заявила член высшего совета ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева.

"Неонацизм проник не только на Украину, но и часть западного общества является поклонниками этой фашистской гадины. То есть они и есть эта гадина! Сегодня облили красной краской нашего посла в Польше, показав всю кровавость своего режима, а уже завтра эти гады будут измываться над собственным населением и загонять их в гетто. История повторяется… Но напомню — конец для нацистов и русофобов один. Гадину раздавит сапог российского солдата!", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала нашего посла в социальных сетях. По её словам, поклонники нацизма в какой уже раз обнажили собственное лицо, которое оказалось кровавым.

Посол РФ приехал 9 мая на мемориал советских воинов в сопровождении жены и дипломатов. Заранее собравшиеся там агрессивно настроенные граждане Польши и беженцы с Украины преградили Андрееву путь, выкрикивая оскорбления.

Затем хулиганы стали поливать всех вокруг людей красной жидкостью. Завязалось несколько драк. Через несколько минут подоспела полиция, которая оттеснила толпу.