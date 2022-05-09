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Автор Дмитрий Плотников

Украинка Ирина Земляна рассказала, что это она облила посла Андреева у мемориала

Политика

Сегодня, 9 мая, в Варшаве при возложении цветов на мемориале советских воинов посла РФ Сергея Андреева облили краской. После нападения он в сопровождении полицейских покинул место.

Украинка Ирина Земляна рассказала, что это она облила посла Андреева у мемориала

Сделали это, разумеется, украинские националисты.

Беженка из Незалежной Ирина Земляна на фоне завывания замотанных в жёлто-синие флаги украинских "бендеровцев" рассказывает на камеру, как облила российского посла Андреева у мемориала.

Теперь всем уже предельно понятно, что нацизм должен быть искоренен на территории всей Украины, должна быть проведена полная денацификация, а его адепты пусть живут по Европам.

Человеконенавистническая идеология бандеровщины будет полностью уничтожена.

Ну, а сам посол России позже сообщил, что серьёзно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Нас ничем не сломить...

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Националистка Земляна
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы польша варшава
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