Украинка Ирина Земляна рассказала, что это она облила посла Андреева у мемориала

Сегодня, 9 мая, в Варшаве при возложении цветов на мемориале советских воинов посла РФ Сергея Андреева облили краской. После нападения он в сопровождении полицейских покинул место.

Сделали это, разумеется, украинские националисты.

Беженка из Незалежной Ирина Земляна на фоне завывания замотанных в жёлто-синие флаги украинских "бендеровцев" рассказывает на камеру, как облила российского посла Андреева у мемориала.

Теперь всем уже предельно понятно, что нацизм должен быть искоренен на территории всей Украины, должна быть проведена полная денацификация, а его адепты пусть живут по Европам.

Человеконенавистническая идеология бандеровщины будет полностью уничтожена.

Ну, а сам посол России позже сообщил, что серьёзно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Нас ничем не сломить...

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