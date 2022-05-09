Сегодня, 9 мая, в Варшаве при возложении цветов на мемориале советских воинов посла РФ Сергея Андреева облили краской. После нападения он в сопровождении полицейских покинул место.
Сделали это, разумеется, украинские националисты.
Беженка из Незалежной Ирина Земляна на фоне завывания замотанных в жёлто-синие флаги украинских "бендеровцев" рассказывает на камеру, как облила российского посла Андреева у мемориала.
Теперь всем уже предельно понятно, что нацизм должен быть искоренен на территории всей Украины, должна быть проведена полная денацификация, а его адепты пусть живут по Европам.
Человеконенавистническая идеология бандеровщины будет полностью уничтожена.
Ну, а сам посол России позже сообщил, что серьёзно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Нас ничем не сломить...
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.