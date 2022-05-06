Варшава объявила о создании польско-украинского государства

Варшава объявила о создании польско-украинского государства, опровержения Киева не последовало, полякам придётся сожительствовать с бандеровцами.

Президент Польши объявил об упразднении границы с Украиной

Во вторник, 3 мая, во время выступления по случаю Дня национальной Конституции 3 мая 1791 года президент Анджей Дуда удивил заявлениями о будущем обеих стран.

"Надеюсь, что Украина будет братской страной для Республики Польша на десятилетия, а может быть, и на века, как, надеюсь, пророчески сказал президент Владимир Зеленский — не будет границы, не будет такой границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно своё общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — сказал он.

Волынская резня не имеет значения

Речь была произнесена в Королевском замке в Варшаве, который является символом величия и могущества Первой Речи Посполитой и местом принятия Конституции 1791 года.

Приветствуя заслуги поляков в гостеприимном принятии беженцев с Украины, президент отметил, что поэтому "вся история отношений с украинцами не имеет значения" и теперь "у нас столе не штык, а хлеб".

И это является вторым удивительным для Польши заявлением в контексте неурегулированной ситуации и незавершенного суда над украинскими коллаборантами-бандеровцами, которые учинили Волынскую резню в1943-1944 годах.

Польша давно работает над установлением протектората над Украиной

Как сказал Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, двусмысленные заявления Дуды не самостоятельны, а полностью совпадают с внешнеполитической линией Соединённых Штатов Америки.

Эксперт напомнил, что, согласно теории американского идеолога, советника президента Джимми Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, Украина должна быть противовесом России и должна себя вести так, чтобы создавать трудности России и ослаблять её. А поддержку Украине или её спонсирование и прочее на месте должна осуществлять Польша.

Практика подтверждает эту теорию, отметил эксперт. Например, Польша в течение многих лет выдавала украинцам "карты поляка" — почти идентичный документ польскому паспорту, по которому украинцы могут свободно перемещаться, работать, учиться, пользоваться всеми благами, кроме того, что называться гражданами Польши.

Такого населения достаточно много на Западной Украине и, по мнению Владимира Оленченко, Дуда хотел подчеркнуть, что население там уже больше польское, чем украинское.

Эксперт далее пояснил, что, по замыслу США, Польша должна стать центром Европы, заместив Германию. И ей для этого нужны опорные страны. Сейчас она опирается на страны Прибалтики, а в будущем — на Украину, которая формально будет признана протекторатом Польши.

"Соединённые Штаты Америки стараются из Польши сделать такую региональную влиятельную страну и подпереть её небольшими странами, как Прибалтика, и большой такой страной, как Украина", — уточнил Владимир Оленченко.

По его мнению, важно, как к этому отнесутся нынешние украинские власти.

"Если они промолчат, если они пропустят мимо ушей то, что сказал Дуда, это практически значит, что они признают верховенство Польши и признают то, что они готовы перейти под протекторат Польши", — сказал эксперт.

Полякам приготовиться к новой резне

Поляков Дуда призывает не верить в повтор Волынской резни и надеется перевоспитать нацистов. Однако напомним, что бандеровцы считают Краков своим городом, так как Степан Бандера как вождь "Организации украинских националистов " (ОУН (запрещено в РФ) в оккупированном Гитлером Кракове 22 июня 1941 года провозгласил так называемую "независимую украинскую державу". Всего за пять недель своего существования бандеровское "государство" уничтожило более пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", говорится в материалах, опубликованных ЦРУ.

Так что, кто кого "перевоспитает" в государстве без границ, это большой вопрос.

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