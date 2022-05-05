Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу

С Израилем бесполезно говорить "жирными намёками", надо прямо указать, что поставки оружия на Украину являются российской "красной чертой" и за её переходом последуют выводы по Сирии.

Лавров развенчивает медийный аргумент Запада

Глава МИД Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них (на Украине) может быть нацификация, если он (Зеленский) еврей".

"Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — сказал Лавров.

Реакция Израиля — Москва пересекла черту в отношениях

На следующий день посол России в Израиле был вызван в МИД. Премьер Нафтали Беннет назвал эти утверждения "неправдой" и "неприемлемыми по сути", а глава МИД Яир Лапид — "непростительными и возмутительными", предупредив, что Израиль "пытался поддерживать" хорошие отношения с Россией, но этим заявлением Москва "пересекла черту".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев — это обвинять самих евреев в антисемитизме", — добавил он и потребовал извинений от правительства России за высказывания Лаврова.

Если вы евреи, то как вы можете поддерживать нацистов на Украине

Москва в ответ обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве" и напомнила во вторник, 3 мая, что в истории сохранились примеры сотрудничества евреев с нацистами. Например, в Польше и некоторых других странах фашисты назначали главами гетто евреев, некоторые из которых совершали страшные преступления, подчеркнули в МИД РФ.

"Нынешний президент Латвии Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране", — говорится в заявлении.

Что же касается режима Зеленского, то "нормы подписанного им ещё два года назад закона о противодействии антисемитизму и вовсе не действуют", заявили в ведомстве.

То есть сигнал понятен: как же вы, в Израиле, пострадавшие от нацизма, можете поддерживать неонацистский режим на Украине?

Сигнал Израилю, который изменил свою позицию по Украине

Как сказал Pravda.Ru программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов, Лавров — опытный дипломат и вряд ли говорит то, что не обдумал, и, значит, "были какие-то цели, которые имели в виду именно ужесточение наших отношений с Израилем".

Попробуем предположить, почему Россия пошла на это, ведь Беннет недавно пытался выступать в качестве посредника событий на Украине и даже прилетал в Москву для прямых переговоров с российским лидером.

Отношения были позитивными и в Сирии, и даже случай с самолётом Ил-20, который в 2018 году подставили под огонь сирийской ПВО израильские самолёты, не смог навредить консенсусу, который предполагал, что Россия учитывает обеспокоенности Израиля в борьбе с "Хезболлой" и согласна на бомбардировки конвоев с оружием из Ирана для неё на территории Сирии.

По словам Олега Барабанова, суть проблемы в том, что Израиль изменил "свою достаточно умеренную позицию в связи с украинским кризисом".

Действительно, как сообщает Axios, Тель-Авив согласился "рассмотреть возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине по запросу администрации президента США Джозефа Байдена", хотя раньше отклонял запросы Украины на современное вооружение.

Учтём при том, что Израиль является одной из шести стран, которые производят полный набор современного оружия — самолёты, корабли, бронетехнику и ракетные системы, и довольно высокого качества. Кроме того, Израиль направил чиновника из минобороны на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи с официальными лицами США для обсуждения помощи оружием Украине.

Это то, что Россия считает своей "красной чертой" и не хочет, чтобы Израиль её пересекал.

Добавим, что тот же Лапид заявил, что "Израиль не станет способом обойти санкции, наложенные на Россию Соединёнными Штатами и другими западными странами".

То есть можно сказать, что Израиль становится для России недружественной страной, со всеми вытекающими последствиями.

Россия ограничит "свободу действий" Израиля в Сирии

Бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке и руководитель аппарата бывшего президента Израиля Шимона Переса Алон Пинкас сказал CNN, что для Израиля критически важно, что РФ не ограничивает его в нанесении авиаударов по иранским объектам в Сирии, чтобы передовое ракетное оружие не дошло до "Хезболлы".

Если Москва изменит свою позицию, то у Израиля не будет свободы действий в Сирии, что Израиль считает жизненно важным для своей безопасности.

Эксперт ожидает ближайших действий РФ. Если посол Израиля будет выслан из Москвы, "в этом случае у Израиля не будет другого выбора, кроме как отступить от своей политики и заняться новой".

"Но если русские этого не сделают, и это просто риторическая словесная война, которая исчезнет через два дня, тогда ничего фундаментально не изменилось".

Олег Барабанов считает, что, "вероятно, обострение с Израилем нам сейчас не нужно", но надо говорить ему о своей позиции прямо, а не через "жирные намёки", которые "никто и никогда не понимает".

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