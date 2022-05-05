Дуда о присоединении Украины к Польше: "Этой границы больше не будет!"

Глава польского государства Анджей Дуда в ходе празднования Дня независимости польской диаспоры и поляков зарубежья во всеуслышание заявил, что в будущем Украина может войти в состав Польши, добавив, что границы между государствами будут стёрты.

"На десятилетия, а дай Бог, на столетия. Украина — братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами Польшей и Украиной не будет больше границы. Этой границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле строя и отстраивая совместно своё общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность и любую возможную угрозу, — цитирует его слова издание Рolsatnews.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над частью Украины.