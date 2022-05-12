Захарова: власти Польши растоптали мораль и идут в авангарде русофобии

Польские власти идут в авангарде русофобии, "растоптав мораль" и перейдя все границы в отношениях с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя инцидент с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, она отметила, что политики из Польши осознают негативные последствия своих действий, однако не собираются останавливаться.

"Польские власти не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде её, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело", — сказала Захарова.

9 мая сообщалось, что поляки и украинцы преградили путь послу Андрееву на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Они облили дипломата и сопровождавших его людей красным сиропом.

Через несколько минут Андреев покинул место происшествия в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.