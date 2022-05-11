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Автор Владимир Васютченко

РФ потребовала извинений от Польши после нападения на российского посла в Варшав

Происшествия

Российские власти потребовали от Польши официальных извинений из-за нападения на посла РФ Сергея Андреева во время церемонии возложения венка на Мемориальном кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве в День Победы. Об этом сообщает российский МИД.

РФ потребовала извинений от Польши после нападения на российского посла в Варшав

В ведомстве заявили, что произошедшее является грубым нарушением Венской конвенции о дипотношениях, поскольку Польшей не выполнено обязательство по обеспечению неприкосновенности российских дипломатов.

Сообщается, что, в связи с инцидентом 11 мая в МИД РФ вызвали польского посла в Москве Кшиштофа Краевского.

"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность Посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что в зависимости от реакции Польши на требования РФ Москвой будут предприниматься следующие шаги в связи с произошедшим.

В минувший понедельник, 9 мая, посла РФ в Польше Андреева и сопровождавших его дипломатов облили краской во время возложения венка на кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве. СКР планирует установить причастных к нападению.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы кшиштоф краевский
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РФ потребовала извинений от Польши после нападения на российского посла в Варшав
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